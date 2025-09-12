Aniversario de Neuquén 2025: Inauguran hoy la segunda nave del Polo Científico Tecnológico

Por Juan Pablo Iozzia

Crear sinergias en el Polo Científico Tecnológico es hoy un mantra para el gobierno local. Es que aquí se conectarán industrias que, a primera vista, podrían parecer inconexas pero que están profundamente entrelazadas en la construcción de un nuevo modelo económico.

La salud, la movilidad, la sostenibilidad, el talento, la experiencia de usuario o la industria digital, entre otras, confluyen en un mismo espacio para compartir conocimiento, anticiparse a tendencias y detectar oportunidades reales de colaboración. Es por ello que hoy se inaugura la segunda nave del proyecto de tres edificios que componen su estructura edilicia.

Esta nave es un espacio de 3200 m2, distribuidos en 4 plantas con un núcleo central con escaleras, ascensores, baños, servicios, redes, climatización, diseñado de tal forma que se adapte con facilidad y una excelente prestación de servicios a las empresas o institutos que puedan requerir el espacio. El diseño de los módulos contempla para su uso la eficiencia energética en tanto utiliza la excelente luminosidad que tiene la ciudad en el este y norte y se protege de los vientos desfavorables del oeste dándole forma a su fachada tan particular.

El intendente Mariano Gaido, días antes de la inguración del segundo edificio del Polo Científico Tecnológico / Fot Ceci Maletti.

Promueve además un esquema de bajo costo de mantenimiento gracias a su estructura de hormigón y vidrio, reduciendo los desgastes que podrían generarse por pintura, revoques, y mantenimiento general. Esto se replica de forma interna con las instalaciones vistas (de tipo industrial) que aseguran un fácil mantenimiento y adaptación del espacio físico a las necesidades.

Este módulo será la sede del Instituto de Capacitación de Oil & Gas más grande de Sudamérica. Liderado por Fundación YPF, su impronta está muy marcada por proyectos de formación de capital humano, empleo calificado y potenciar el talento propio. Se propone impulsar programas educativos, proyectos de innovación y formación técnica, potenciar las capacidades para jóvenes y docentes, ofrecer cursos y está destinado a ser un espacio de investigación y desarrollo especializado orientado a la industria tecnológica del Oil & Gas.

¿En qué se diferencia y complementa la segunda nave con la primera que ya está en funcionamiento?

Responde a “Río Negro” Leonardo Carod, secretario de Innovación y Gestión Estratégica de la adminitración Gaido.

Polo Científico Tecnológico / Foto de Ceci Maletti.

El Modulo II es el punto principal para la generación de sinergias y espacios cooperativos de trabajo interdisciplinario. Su infraestructura moderna incluye laboratorios especializados, áreas de coworking, salas de conferencias. Propone facilitar la colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación. Es un espacio diseñado para potenciar la capacidad de innovación, investigación y desarrollo.

En este módulo, además, se encuentra la sede Neuquén de Sancor Cites, la aceleradora de empresas del Grupo Sancor Seguros que “ya ha generado importantes éxitos a lo largo del país y recientemente también en la ciudad con la startup Ab Astra. Creemos clave contar con la capacidad de potenciar las startups para desarrollar profesionales con ideas disruptivas de impacto tecnológico, médico, social y económico. Y que estas se puedan ver reflejadas en soluciones concretas de alcance global”, afirma.

Polo Científico Tecnológico / Foto de Florencia Salto

“Es un espacio que demuestra el interés generado por este proyecto para los diferentes actores de la región y del país. Donde ven una oportunidad de hacer crecer sus servicios y generar impacto”, agrega.

Este nuevo edificio genera la posibilidad de gestar de manera local proyectos vinculados a energías renovables, la optimización de procesos productivos y mejorar la calidad de la vocación orientada a la energía.

Tendrá un rol relevante en la creación de soluciones sostenibles para sectores estratégicos como energía, educación y medio ambiente y en la articulación entre las universidades y otros institutos educativos y de investigación para potenciar comunidades energéticas regionales.

Descubrí todas las notas del Aniversario de Neuquén 2025