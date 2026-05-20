ARCA: qué pasará con los juicios en trámite luego de los cambios en los litigios previsionales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cambió su estrategia judicial en los litigios previsionales: a partir de ahora. Una de las novedades es que el organismo dejará de apelar las sentencias que declaran inconstitucional el cobro del impuesto a las Ganancias sobre los haberes jubilatorios. Además informó que pasará con los juicios en trámite.

Las modificación quedó formalizada en la Instrucción General 4/2026 SDGASJ del ARCA.

ARCA: qué pasará con los juicios en trámite

La instrucción de ARCA también traza el mapa de acción para las miles de causas que continúan tramitándose en tribunales inferiores. En los casos en que las Cámaras Federales ya vengan fallando a favor de los jubilados, los abogados del Estado deberán consentir esas decisiones respecto al reclamo de fondo.

Sin embargo, el organismo aclaró que el cese de litigio tiene sus excepciones. ARCA seguirá litigando en los tribunales para intentar reducir el pago de honorarios profesionales y las costas judiciales del proceso, con el fin de cuidar las arcas del Estado.

Asimismo, la nueva estrategia no aplicará si las demandas son impulsadas por entidades sin legitimación activa (como asociaciones o colegios profesionales en representación colectiva).

ARCA dejará de apelar fallos contra Ganancias

Con Noticias Argentinas

ARCA resolvió dejar de apelar los fallos judiciales que impiden aplicar el impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios, tras la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de jubilados y pensionados.

En la resolución firmada el 15 de mayo por el subdirector general de Asuntos Jurídicos, Gustavo Heber Paturlannes, se instruyó a los representantes fiscales a no interponer recursos extraordinarios ni recursos de queja en este tipo de expedientes y, en los casos ya iniciados, desistir de las presentaciones aún no sustanciadas.

El texto también establece que, cuando las cámaras federales rechacen sistemáticamente las apelaciones del organismo, los representantes fiscales deberán consentir las sentencias sobre la cuestión de fondo y continuar únicamente las discusiones vinculadas a honorarios y costas, “con el objeto de no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”.

La decisión no alcanzará a causas promovidas por asociaciones o colegios sin legitimación activa ni a expedientes en los que el organismo considere que existen circunstancias particulares que podrían revertir el criterio judicial.