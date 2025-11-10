Argentina busca triplicar sus exportaciones tecnológicas a Estados Unidos y alcanzar US$30.000 millones

Argentina busca consolidar su posición como referente global en la Economía del Conocimiento (EdC) con el objetivo de triplicar sus exportaciones del sector, para los US$30.000 millones en los próximos años. Así expuso una misión institucional de alto nivel de Argencon, la cámara que agrupa a las principales empresas del rubro, en Nueva York y Washington D.C.

La delegación mantuvo encuentros estratégicos con corporaciones, inversores y referentes académicos de Estados Unidos para fortalecer la cooperación tecnológica y atraer nuevas inversiones.

La comitiva, integrada por CEOs y líderes de empresas como Accenture, Globant, PwC, EY, INVAP y Baufest, estuvo encabezada por el presidente de Argencon, Sebastián Mocorrea, y su director ejecutivo de Desarrollo, Leandro Mora Alfonsín. Durante cuatro días, el grupo expuso el potencial argentino como un hub global de servicios e inteligencia artificial, buscando impulsar la meta de los US$30.000 millones en exportaciones.

La presencia del Estado argentino se vio reflejada con la participación del subsecretario de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía, Santiago Pordelanne, y funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, quienes acompañaron la agenda institucional para posicionar al país como un destino competitivo para centros de servicios globales.

Reuniones clave en Estados Unidos

En Nueva York, la delegación participó de un desayuno con inversores y empresarios estadounidenses en el Council of the Americas, donde se discutieron oportunidades de expansión en el contexto económico argentino. Posteriormente, los ejecutivos trabajaron en una mesa en el Center for Global Enterprise, presidido por el ex CEO de IBM, Sam Palmisano, para analizar el comercio global de servicios tecnológicos.

La agenda continuó en Washington D.C., donde la Embajada Argentina fue sede del encuentro “Argentina Delivers: Professional and Technology Services Delivered from Argentina”, una iniciativa conjunta de Argencon y Cancillería. Un punto destacado fue el diálogo con representantes de la National Artificial Intelligence Association (NAIA), que exploró el potencial argentino como polo de Inteligencia Artificial, con la presencia del embajador Alejandro Oxenford y de Felipe Millon, de OpenAI.

Además, se realizaron reuniones con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) y el Americas Institute de la Universidad de Georgetown. Estos encuentros se enfocaron en políticas de cooperación bilateral en tecnología, educación y desarrollo de talento.

El ambicioso objetivo de las exportaciones

Los líderes empresariales argentinos destacaron la visión del ecosistema de la Economía del Conocimiento. Según el presidente de Argencon, Sebastián Mocorrea, Argentina «está en la agenda estratégica de Estados Unidos en la región» y observaron «mucho optimismo y confianza» en el sector privado. Mocorrea afirmó que el país combina «talento, infraestructura y afinidad cultural con Estados Unidos», lo que lo posiciona para un «rol protagónico en la nueva economía global».

Por su parte, Leandro Mora Alfonsín subrayó que Argentina es un «socio confiable para la inversión en conocimiento«. Destacó la existencia de más de 50 centros de servicios globales en el país, que emplean a más de 65.000 profesionales, con la meta de «seguir creciendo sobre la base de talento, innovación y un vínculo cada vez más estrecho con Estados Unidos».

Los ejes estratégicos de la misión se centraron en: el plan sectorial para triplicar las exportaciones de servicios basados en el conocimiento, con foco en innovación y digitalización; la promoción de Argentina como destino competitivo para nuevos centros de servicios globales; y la reafirmación del liderazgo argentino en inteligencia artificial y tecnología aplicada.

Crecimiento sostenido del sector

El último informe Argenconomics reveló que las exportaciones de servicios basados en el conocimiento alcanzaron un récord histórico de US$9.685 millones entre julio de 2024 y junio de 2025. Esta cifra representa un crecimiento interanual del 20,8%, consolidando al sector como la tercera fuente de divisas del país y un motor crucial para la generación de empleo calificado.

La misión a Estados Unidos reafirma el compromiso del ecosistema de la Economía del Conocimiento con el crecimiento sostenible, la generación de valor agregado y la integración de Argentina al mundo a través de la innovación y el talento, con un fuerte impacto potencial en el desarrollo económico nacional y regional.