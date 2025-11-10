El Gobierno negocia con Estados Unidos más exportaciones de carne y acero: qué se juega en Washington

El canciller Pablo Quirno volverá a viajar esta semana a Washington para continuar las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos. Lo hará acompañado por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, un hombre cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.

El viaje marca una nueva etapa en la estrategia del Gobierno para ampliar los mercados de exportación, en especial hacia el país norteamericano, con foco en tres productos clave: carne, acero y aluminio, informó Infobae.

«Vuelvo a salir de viaje la semana que viene, también a los Estados Unidos, para continuar con las conversaciones sobre el acuerdo comercial que estamos haciendo. La agenda está full», adelantó Quirno días atrás durante su exposición en el Foro Abeceb, realizado en Puerto Madero.

Fuentes cercanas al Gobierno confirmaron que la misión partirá el miércoles con destino a Washington D.C., donde el canciller retomará contactos con funcionarios del Departamento de Comercio y del Congreso estadounidense.

Carne: el punto más sensible del acuerdo

El presidente Javier Milei ya había adelantado que en la mesa de negociación se discute una cuota de carne argentina de hasta 80.000 toneladas, cuatro veces superior a la actual. Hoy el cupo vigente es de 20.000 toneladas con un arancel del 10%.

Durante su discurso en el America Business Forum, en Miami, Milei agradeció al presidente Donald Trump «por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina, cuatro veces superior al anterior».

Sin embargo, la medida aún debe ser aprobada por el Congreso de Estados Unidos, lo que podría demorar su implementación. Según el portal especializado Valor Carne, el Ejecutivo norteamericano «carece de atribuciones para avanzar sin aval legislativo».

Contexto complicado en Washington

Las negociaciones se desarrollan en medio del «cierre del Gobierno» (shutdown) en Estados Unidos, que ya lleva más de 40 días por el conflicto entre la Casa Blanca y el Congreso sobre el presupuesto 2026.

A eso se suma que el presidente Trump ordenó una investigación por colusión contra cuatro gigantes del sector cárnico —JBS, Cargill, Tyson Foods y National Beef—, que concentran el 85% del procesamiento de carne bovina en ese país.

Además de la carne, la delegación argentina negociará una cuota de exportación de acero y aluminio sin aranceles. Según fuentes del sector, el objetivo es replicar el cupo acordado en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri y la primera presidencia de Trump, con un tope cercano a las 180.000 toneladas anuales.

Actualmente, esos productos pagan un arancel del 50% en Estados Unidos, lo que limita su competitividad frente a otros mercados.

El rol de Pablo Lavigne y los próximos pasos

La presencia de Pablo Lavigne, que hasta diciembre fue secretario de Comercio, aporta el componente técnico a la negociación. Si bien en octubre ya había viajado a Washington, fuentes de su entorno aseguraron que en esa ocasión fue por motivos personales, por lo que esta sería su primera misión con objetivos económicos concretos.

Desde el Ministerio de Economía no hubo comentarios oficiales sobre los detalles del viaje ni sobre los tiempos de firma del eventual acuerdo.

En la administración de Mauricio Macri, los acuerdos con Estados Unidos implicaron beneficios cruzados. Argentina logró vender carne sin hueso al mercado norteamericano, pero debió abrir las puertas a la importación de carne porcina estadounidense.

Hoy, la apuesta del Gobierno Milei–Caputo–Quirno es multiplicar exportaciones y atraer inversiones, en un contexto en el que Estados Unidos ya aportó asistencia financiera a la Argentina tras la decisión de eliminar las retenciones a los principales cultivos.