El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes 24 de noviembre que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre de 2026 una caída interanual del 1,2% en comparación con igual mes de 2025, mientras que en la medición desestacionalizada mostró un incremento del 1,1% respecto de agosto. En paralelo, el componente tendencia-ciclo marcó una variación neutra del 0,0% por octavo mes consecutivo —desde febrero de 2026—, y el crecimiento acumulado de los primeros nueve meses del año se desaceleró al 1,0% frente al mismo lapso del año anterior.

Si bien el repunte mensual del 1,1% superó los pronósticos que habían trazado las principales consultoras privadas —como Analytica (+1%), Equilibra (+0,5%) y Orlando J. Ferreres & Asociados (+0,1%)—, la mejora resultó insuficiente para revertir la contracción acumulada en el arranque del trimestre, cuando la actividad se desplomó un 2,5% desestacionalizado en julio y avanzó apenas un 0,4% en agosto tras las revisiones estadísticas del organismo.

De este modo, el índice desestacionalizado (base 2004=100) se ubicó en 152,2 puntos en septiembre —luego de anotar 149,9 en julio y 150,6 en agosto—, todavía por debajo de los registros del segundo trimestre (154,1 en abril, 153,0 en mayo y 153,8 en junio), lo que confirma el ingreso en «recesión técnica» tras el retroceso del 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI) entre abril y junio.

La difusión del informe oficial —cuyo próximo reporte preliminar, correspondiente a octubre de 2026, se publicará el lunes 21 de diciembre, días después del balance completo del PBI del tercer trimestre— coincidió con una rueda de fuerte tensión en la plaza financiera local. En la reapertura de los mercados tras el fin de semana largo, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan escaló un 6,9% hasta los 1.106 puntos básicos (con un pico intradiario de 1.108 unidades) y el dólar oficial minorista superó por primera vez los $1.600 en el Banco Nación al trepar a $1.615, en paralelo a un salto del 4,1% del contado con liquidación (CCL) hasta los $1.792,11.

Qué arrojó el EMAE de septiembre 2026: el detalle sector por sector

De acuerdo con el informe técnico preliminar de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Indec, los indicadores generales del EMAE de septiembre de 2026 arrojaron los siguientes resultados:

Variación interanual: retrocedió un 1,2% (-1,20% desagregado) respecto de septiembre de 2025.

retrocedió un 1,2% (-1,20% desagregado) respecto de septiembre de 2025. Medición desestacionalizada: subió un 1,1% frente a agosto y ubicó el índice en 152,2 puntos (base 2004=100), aún por debajo de los 153,6 puntos de septiembre del año pasado. El organismo aclaró que, en el último mes de cada trimestre, la serie desestacionalizada se concilia con un indicador trimestral construido a partir de los datos mensuales del período, dado que todavía no se dispone de la estimación trimestral del PBI.

subió un 1,1% frente a agosto y ubicó el índice en 152,2 puntos (base 2004=100), aún por debajo de los 153,6 puntos de septiembre del año pasado. El organismo aclaró que, en el último mes de cada trimestre, la serie desestacionalizada se concilia con un indicador trimestral construido a partir de los datos mensuales del período, dado que todavía no se dispone de la estimación trimestral del PBI. Componente tendencia-ciclo: permaneció sin cambios (0,0%) por octavo período consecutivo y se mantuvo en 153,5 puntos.

permaneció sin cambios (0,0%) por octavo período consecutivo y se mantuvo en 153,5 puntos. Serie original: alcanzó las 149,9 unidades, por encima de las 147,9 de agosto, pero por debajo de las 151,4 de julio y de las 151,7 de septiembre de 2025.

alcanzó las 149,9 unidades, por encima de las 147,9 de agosto, pero por debajo de las 151,4 de julio y de las 151,7 de septiembre de 2025. Acumulado anual y revisiones: entre enero y septiembre de 2026 la actividad acumuló un alza del 1,0% interanual (frente al 1,2% acumulado hasta agosto y el 1,6% hasta julio), tras las correcciones en las variaciones desestacionalizadas de julio (de -2,8% a -2,5%) y de agosto (de +0,1% a +0,4%).

Los cinco sectores que crecieron en septiembre

Con relación a igual mes de 2025, solo cinco de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas interanuales, encabezados por tres bloques que aportaron en conjunto 0,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación del nivel general:

Explotación de minas y canteras: lideró la expansión con un salto del 11,1% interanual y una incidencia positiva de 0,46 p.p..

lideró la expansión con un y una incidencia positiva de 0,46 p.p.. Electricidad, gas y agua: avanzó un 4,0% interanual y aportó 0,07 p.p..

avanzó un y aportó 0,07 p.p.. Construcción: creció un 3,5% interanual y tuvo la segunda mayor incidencia positiva con +0,10 p.p..

creció un y tuvo la segunda mayor incidencia positiva con +0,10 p.p.. Hoteles y restaurantes: subió un 3,4% interanual con una incidencia de +0,05 p.p..

subió un 3,4% interanual con una incidencia de +0,05 p.p.. Servicios sociales y de salud: aumentó un 0,7% interanual y sumó 0,02 p.p..

Los 10 sectores que cayeron en la comparación interanual

En contrapartida, diez ramas de actividad anotaron retrocesos frente a septiembre de 2025, donde la pesca, la intermediación financiera y la industria concentraron el mayor impacto negativo al restar en conjunto 1,1 p.p. al índice general:

Pesca: sufrió la contracción porcentual más profunda, con un desplome del 48,6% interanual y una incidencia de -0,27 p.p..

sufrió la contracción porcentual más profunda, con un desplome del 48,6% interanual y una incidencia de -0,27 p.p.. Intermediación financiera: retrocedió un 11,5% interanual y tuvo la mayor incidencia sectorial negativa con -0,53 p.p..

retrocedió un 11,5% interanual y tuvo la mayor incidencia sectorial negativa con -0,53 p.p.. Comercio mayorista, minorista y reparaciones: cayó un 2,2% interanual y restó 0,27 p.p..

cayó un 2,2% interanual y restó 0,27 p.p.. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: bajó un 2,2% interanual con una incidencia de -0,04 p.p..

bajó un 2,2% interanual con una incidencia de -0,04 p.p.. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: cedió un 2,0% interanual y restó 0,08 p.p..

cedió un 2,0% interanual y restó 0,08 p.p.. Industria manufacturera: disminuyó un 1,8% interanual con una incidencia negativa de 0,28 p.p..

disminuyó un 1,8% interanual con una incidencia negativa de 0,28 p.p.. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: retrocedió un 1,7% interanual y restó 0,08 p.p..

retrocedió un 1,7% interanual y restó 0,08 p.p.. Transporte y comunicaciones: cayó un 0,7% interanual con una incidencia de -0,05 p.p..

cayó un 0,7% interanual con una incidencia de -0,05 p.p.. Enseñanza: bajó un 0,5% interanual y restó 0,02 p.p..

bajó un 0,5% interanual y restó 0,02 p.p.. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: cedió un 0,3% interanual con una incidencia de -0,03 p.p..

cedió un 0,3% interanual con una incidencia de -0,03 p.p.. Impuestos netos de subsidios: registraron además una caída del 1,3% interanual y restaron 0,24 p.p. al nivel general.

Qué es una recesión técnica y por qué se mide con dos trimestres consecutivos

En el análisis macroeconómico, se define como recesión técnica a la caída del nivel de actividad o del Producto Bruto Interno (PBI) durante dos trimestres consecutivos. Dado que en el segundo trimestre de 2026 el PBI argentino ya se contrajo un 0,6% desestacionalizado respecto del primero —luego de siete períodos consecutivos en alza que acumularon una suba del 8,8%, mientras en la comparación interanual avanzó un 2%, 0,2 puntos porcentuales menos que en el primer trimestre—, la baja del promedio del tercer trimestre frente al segundo sella el ingreso en esa fase, a la espera de la confirmación oficial del informe trimestral de cuentas nacionales en diciembre.

Según recordó Infobae, el concepto se atribuye al economista Julius Shiskin, de la oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos, quien presentó esta regla como una «pauta simplificada» en un artículo publicado en The New York Times en 1974. Sin embargo, ese criterio no cuenta con el aval de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos (NBER), la entidad privada cuyo comité de ocho expertos determina oficialmente los ciclos económicos en ese país a partir de la identificación de picos y valles sobre múltiples variables, un proceso que puede demorar más de 20 meses.

En el plano local, según consignó Infobae, el profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán y especialista en ciclos económicos Juan Mario Jorrat sostuvo que la Argentina atraviesa una recesión desde marzo de 2025 sobre la base del índice ICA-Arg —elaborado por el Centro de Investigaciones del Ciclo Económico (Cicec) de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe—, serie que ubica el episodio actual como la novena recesión registrada por ese indicador.

Cómo quedaron las proyecciones privadas frente al dato oficial y las expectativas para el cierre de 2026

En la previa de la publicación del Indec, las estimaciones privadas habían anticipado una recuperación mensual moderada en septiembre que no lograba revertir el balance trimestral negativo, ya que tras el dato de agosto se requería un salto superior al 8% intermensual para evitar la caída del tercer trimestre.

De acuerdo con los relevamientos difundidos por Noticias Argentinas e Infobae, la firma Equilibra —donde el economista Gonzalo Carrera ya había advertido tras el dato de julio que el escenario «complejiza el panorama»— había calculado un repunte del 0,5% mensual sin estacionalidad y una baja interanual del 1%, con una contracción del 2,6% en el tercer trimestre frente al segundo. En la misma dirección, el Índice General de Actividad (IGA) de Orlando J. Ferreres & Asociados estimó un avance mensual del 0,1% y una merma interanual del 0,8%, con una caída trimestral del 1,2%, al tiempo que concluyó: «Pensando en los próximos meses, el deterioro de las perspectivas nos hace considerar que la recuperación de la actividad puede demorarse y ralentizarse». Además, ese estudio alertó que la inversión se desplomó un 5,2% en septiembre y acumuló una baja del 7,6% en nueve meses, hasta ubicarse en US$ 8.540 millones.

Por su parte, la consultora Analytica, dirigida por Claudio Caprarulo, fue la que más se acercó al registro oficial al proyectar para septiembre una suba mensual del 1% y una baja interanual del 1,2%, aunque recortó su previsión de expansión anual por debajo del 1%. En diálogo con Bloomberg Línea, Caprarulo explicó: «Revisamos a la baja después del dato del EMAE de julio porque fue peor a lo esperado, tenemos un crecimiento marginal proyectado para este año, debajo del 1%. Esperamos una leve recuperación en el cuarto trimestre; de no producirse, el PBI marcará una contracción respecto a 2025».

El freno observado en el tercer trimestre también motivó un recorte generalizado en las expectativas de crecimiento para todo 2026. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA), las consultoras redujeron su estimación anual desde el 3,2% proyectado en enero —y el 3,5% de las primeras mediciones— hasta el 2,1%, luego al 1,5% y finalmente al 0,7% en octubre, una poda de 2,5 puntos porcentuales que deja el pronóstico muy lejos del 5% contemplado en el Presupuesto oficial.

En sintonía, según publicó Bloomberg Línea, The Economist Intelligence Unit recortó su cálculo al 0,5%, mientras que el banco BTG Pactual situó la expansión por debajo del 1%, señaló que «el resultado de agosto fue decepcionante, con una recuperación de apenas el 0,1%» y concluyó: «La actividad económica atravesó un invierno difícil en Argentina. El segundo y el tercer trimestre registrarán caídas consecutivas, lo que significa que Argentina habrá entrado técnicamente en recesión». Aunque la entidad reconoció señales incipientes como la reactivación del crédito en octubre, aclaró que no resultan suficientes para impulsar una expansión mayor.

En esa misma dirección, el banco estadounidense J.P. Morgan había recortado a finales de septiembre su estimación de crecimiento para 2026 del 2,7% al 1,5% —la mitad del 3% que esperaba el Gobierno, apenas días después de haber vaticinado que el país alcanzaría la calificación de investment grade si Javier Milei lograba la reelección en 2027— y proyectó una contracción anualizada del 4% para el tercer trimestre. El reporte de los analistas Lucila Barbeito y Diego Pereira vinculó la parálisis de julio con un día hábil menos por el feriado del Día de la Independencia, la reducción de horas trabajadas por los partidos del Mundial, cortes de gas y condiciones climáticas severas, además de alertar por una política monetaria y fiscal restrictiva, el retroceso del empleo urbano (-1,1% interanual tras cinco meses en baja), el freno del crédito por el alza de la morosidad, un salto de la pobreza al 32,3% en el primer trimestre —con una canasta básica que subió 19,6% frente al 11,5% de los ingresos— y un riesgo país que en aquel momento superó los 600 puntos (609 unidades, con un repunte del 19,8% en septiembre). Para 2027, J.P. Morgan estimó un avance del PBI del 2,5%, pero fuertemente desigual: las exportaciones crecerían un 11% y el consumo privado apenas un 0,4%, casi diez veces menos que el 3,4% previsto en el Presupuesto.

Las advertencias del sector privado abarcaron a todo el abanico de consultoras locales. Desde Aldazabal y Cía., el economista senior Ammiel Pardo anticipó en Bloomberg Línea una contracción trimestral, mantuvo su proyección anual en torno al 1% y remarcó que, pese a mejoras puntuales en despachos de cemento y patentamientos de autos y motos, «los datos de actividad continúan reflejando una economía que aún se encuentra lejos de consolidar una senda de crecimiento sostenido», con impulsos acotados para el cuarto trimestre por la mayor demanda estacional de pesos y una recuperación del salario real en un contexto de menor inflación. A su turno, en declaraciones difundidas por Clarín, Gabriel Caamaño (Outlier) recortó su cálculo anual al 1,9% y reclamó eliminar topes paritarios y bajar encajes bancarios para reactivar el mercado interno; Miguel Kiguel (Econviews) ubicó el crecimiento cerca del 1% y afirmó que «es casi un hecho que el tercer trimestre va a cerrar en recesión»; Federico González Rouco (Empiria) calculó tras julio que se requería un alza acumulada del 6% entre agosto y septiembre para evitar la caída trimestral; Federico Filippini (Adcap) estimó necesarios avances consecutivos del 3% mensual; Diego Piccardo (Fundación Libertad y Progreso) calificó una salida rápida como «posible, pero poco probable»; LCG observó «una economía moviéndose tibiamente, sin drivers claros que empujen un crecimiento más robusto para el corto plazo»; y Santiago Casas (EcoAnalytics) atribuyó la debilidad de la demanda interna a una política monetaria sin ancla nominal clara y tasas activas elevadas que paralizan el crédito, diagnóstico compartido por PXQ.