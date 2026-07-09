La jugada polémica en el primer gol de Francia ante Marruecos que el VAR no revisó y la TV no repitió

Francia es el primer clasificado a las semifinales del torneo, en un triunfo que tuvo cierta polémica en la apertura del marcador. El festejo del conjunto europeo se transformó en una polémica reglamentaria debido a una acción que el VAR omitió y que la transmisión oficial de la FIFA decidió no volver a mostrar.

La jugada polémica en Francia vs. Marruecos, sin intervención del VAR ni repetición

La gran polémica de la jornada ocurrió en el inicio de la jugada que terminó rompiendo el cero en favor de los dirigidos por Didier Deschamps.

DAVO tremenda mano previa de Rabiot, hermano habla que tenés voz. Hay que exponer a la FIFA como los corruptos mafiosos que son. pic.twitter.com/xc6YVfj058 — Nahuel Words (@words_nahuel) July 9, 2026

Todo nació en los pies de Adrien Rabiot, quien dominó el balón acomodándolo presuntamente con su mano. La secuencia continuó a pura velocidad y terminó en la red gracias a una definición letal de Kylian Mbappé.

A pesar de las airadas protestas de todo el equipo marroquí, el árbitro argentino Facundo Tello convalidó el gol sin dudarlo. Aunque, el volante francés toca el balón con la mano tras un primer rebote en su pie, al tratarse de una mano accidental, de un jugador que no termina marcando, no es revisable por el VAR.

Mientras en las tribunas y en los bancos de suplentes se reclamaban la infracción, el VAR liderado por los jueces tecnológicos nunca llamó al árbitro principal para revisar la acción en la pantalla.

En tanto, la transmisión oficial de la FIFA evitó repetir la jugada. En lugar de mostrar el inicio del avance donde se producía el contacto ilícito de Rabiot, los directores de cámaras congelaron los replays únicamente desde que Mbappé tomaba contacto con la pelota.

En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de videos caseros tomados por los hinchas desde las tribunas y capturas de transmisiones alternativas que dejaban en evidencia la acción.