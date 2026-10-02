Tarjeta Alimentar octubre 2026: calendario de pagos de ANSES y los montos para cada grupo

A través de un cruce informático automatizado con el Ministerio de Capital Humano, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha el cronograma de acreditaciones de la Tarjeta Alimentar correspondiente a octubre 2026, transfiriendo los fondos de manera directa sin requerir intermediarios ni trámites previos.

A diferencia de las asignaciones universales, que tuvieron una actualización del 1,66% por la fórmula de movilidad, los montos del subsidio alimentario se mantienen sin variaciones en $72.250, $113.299 y $149.425, acreditándose de forma escalonada desde el jueves 8 de octubre 2026 junto con los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos, sumando además el refuerzo del Complemento Leche en la primera infancia y el diferencial patagónico de Zona 1 en Río Negro y Neuquén.

Calendario Tarjeta Alimentar ANSES: fechas de octubre 2026 por DNI para AUH

Para las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo, ANSES depositará el subsidio alimentario en la misma cuenta bancaria y en idéntica jornada que la prestación mensual:

DNI finalizados en 0: jueves 8 de octubre 2026.

DNI finalizados en 1: viernes 9 de octubre 2026.

DNI finalizados en 2: martes 13 de octubre 2026, tras la pausa bancaria por el feriado nacional trasladable.

DNI finalizados en 3: miércoles 14 de octubre 2026.

DNI finalizados en 4: jueves 15 de octubre 2026.

DNI finalizados en 5: viernes 16 de octubre 2026.

DNI finalizados en 6: lunes 19 de octubre 2026.

DNI finalizados en 7: martes 20 de octubre 2026.

DNI finalizados en 8: miércoles 21 de octubre 2026.

DNI finalizados en 9: jueves 22 de octubre 2026.

ANSES: fechas de cobro Tarjeta Alimentar para AUE y Madres de 7 hijos

Para las titulares de la Asignación por Embarazo y las beneficiarias de PNC, el organismo previsional determinó esquemas de pago diferenciados:

PNC para Madres de 7 hijos : DNI finalizados en 0 y 1: jueves 8 de octubre 2026. DNI finalizados en 2 y 3: viernes 9 de octubre 2026. DNI finalizados en 4 y 5: martes 13 de octubre 2026. DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre 2026. DNI finalizados en 8 y 9: jueves 15 de octubre 2026.

: Asignación por Embarazo (AUE): el cronograma se extenderá desde el viernes 9 de octubre 2026 (DNI 0) hasta el viernes 23 de octubre 2026 (DNI 9), cobrando en la misma fecha asignada para la prestación de salud gestacional.

ANSES: ¿cuánto cobro AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche?

Composición del hogar familiar AUH directa (Zona General) AUH directa (Zona 1 Patagonia) Tarjeta Alimentar Total en mano (Patagonia) 1 hijo (hasta 14 años) $125.270,40 $162.852,00 $72.250,00 $235.102,00 2 hijos (hasta 14 años) $250.540,80 $325.704,00 $113.299,00 $439.003,00 3 o más hijos $375.811,20 $488.556,00 $149.425,00 $637.981,00 Bebé hasta 3 años (extra) + $59.063,00 + $59.063,00 Incluido + $59.063,00 (Leche)

En el caso de las Madres de 7 hijos, el cobro total trepa a $577.998,51 (con un hijo menor), $619.047,51 (con dos menores) y $655.173,51 (con tres o más), sumando el haber básico de $435.748,51 y el bono de $70.000.