Argentina Week: Jamie Dimon elogió al Gobierno de Javier Milei y dijo que podría convertirse en «un ejemplo para el mundo»

El CEO global de JP Morgan, Jamie Dimon, elogió al presidente Javier Milei durante la apertura del Argentina Week. El ejecutivo afirmó que el mandatario impulsó cambios económicos en Argentina que podrían convertir al país en un «ejemplo para el mundo».

El discurso se dio en la primera jornada del encuentro organizado por la entidad financiera en Nueva York, donde empresarios y funcionarios analizan oportunidades de inversión en suelo argentino.

El mensaje del CEO de JP Morgan que destacó reformas económicas de Milei

Según publicó Infobae, el directivo del banco estadounidense valoró el rumbo económico del Gobierno y señaló: “Este Presidente tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país”. En su exposición, también comparó la evolución de Argentina con otros países que atravesaron crisis y procesos de recuperación.

Dimon recordó la posición económica que tenía Argentina a comienzos del siglo XX. “En 1917 tenía el mismo PIB per cápita que Francia. Tenía recursos naturales increíbles, tanto agrícolas, minerales, como de petróleo”, describió.

El presidente Javier Milei participó del encuentro con empresarios e inversores internacionales.

Pero el ejecutivo agregó que la economía argentina hoy se ubica lejos de ese nivel: “Hoy, su PIB per cápita puede ser aproximadamente una décima parte o algo así del de Francia”, sostuvo. También destacó medidas del Gobierno relacionadas con la política monetaria y fiscal. “Este presidente trajo claridad regulatoria y abrió los mercados de capitales”, afirmó.

Inversión extranjera, inflación y crecimiento económico en Argentina

A su vez, Dimon enumeró indicadores económicos y mencionó avances en materia fiscal y monetaria. “Ya no están monetizando la deuda. Están atrayendo inversión extranjera”, dijo durante su exposición.

También se refirió al crecimiento de la economía y lo calificó como “casi inaudito”. Por eso, el directivo añadió que el país podría convertirse en referencia para otras naciones que buscan reformas económicas.

El CEO del banco estadounidense por último destacó el hecho de que empresas internacionales evalúan invertir en recursos minerales, petróleo y energía del país y resaltó el centro de servicios que JP Morgan opera en Argentina con 5.000 empleados.