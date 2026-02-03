Polémica con las donaciones por los incendios en la Patagonia: un intendente denunció «falsos voluntarios»

Se desató la polémica en Chubut en medio de las campañas de donaciones a los vecinos afectados por los incendios forestales. El intendente de Cholila, Silvio Boudargham, denunció «falsos voluntarios» que comercializaban elementos que iban a ser donados. A la par, una mujer de Bariloche radico una denuncia por abuso de autoridad contra el jefe comunal y la policia chubutense.

En la presentación que radicó Boudargham en una comisaría local, se refirió a un grupo de personas que «traían donaciones desde la localidad de Bariloche» por los incendios y, en vez de entregarlas a los vecinos, «las vendían para su propio beneficio».

Según precisó InfoChucao, el jefe comunal los identificó como «M.R.» y «J.C.», quienes habrían receptado las donaciones de la cordillera rionegrina para asistir a los damnificados.

De acuerdo a la investigación preliminar, un chofer de un camión con 60 tanques de agua de 1.200 litros respondió a las autoridades policiales que solo «cinco o seis» de los mismos iban a ser donados, y que el resto se ofrecía a un «precio moderado», entre $110.000 y $150.000.

El conductor aseveró -según figura en el expediente- que la comercialización se daba ante la «falta de fondos» para poder donarlos.

Fuente: El Chubut.

La denuncia del intendente fue remitida a la Fiscalía de la Comarca Andina y las autoridades locales no reportaron personas detenidas, pero sí indicaron que la investigación se mantiene en curso hasta determinar las circunstancias de las donaciones.

Polémica con las donaciones: una mujer de Bariloche denunció al intendete de Cholila

Desde InfoChucao reportaron que una ciudadana identificada como Bárbara Peralta presentó una denuncia en el MInisterio Público Fiscal de Río Negro contra el intendente de Cholila y la Policía de Chubut.

El expediente, registrado como MPF-BA-00368-2026, fue radicado este lunes 2 de febrero en la ciudad de Bariloche.

Fuente: InfoChucao.

Según el relato de la denunciante, un grupo de voluntarios viajó hacia Villa Lago Rivadavia para entregar donaciones. Cuando arribaron, solicitaron autorización de una vecina para dejar un tótem de agua y estacionar el camión.

Allí, acudieron tres móviles policiales, cuyos efectivos indicaron que se habían dirigido allí por orden del intendente Boudargham, con el fin de detener a la organizadora de la colecta.

Peralta detalló que era la única mujer entre 10 choferes y mencionó que desconocía los motivos del operativo, hasta que uno de los policías comentó que había voluntarios comercializando donaciones con un camión municipal.

Peralta negó dicha acusación y añadió que el vehículo en el que circulaban era un particular de Bariloche, sin vínculos con el municipio rionegrino ni con el chubutense.

El acta indica que el grupo estuvo detenido desde las 9 hasta las 12, con la promesa de que el intendente arribaría al lugar. Según la denuncia, esta situación nunca se efectuó.

La denunciante añadió que en el lugar se acercó un periodista local, quien empezó a difundir que el camión estaba financiado por el municipio y que estaban realizando actividades comerciales, en medio de la campaña de donaciones.

Todos fueron trasladados hacia la comisaría, en donde estuvieron demorados por dos horas hasta ser liberados por la intervención de un abogado.

Peralta solicitó que se investiga al intendente y a la Policía por presunto abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad y un uso arbitrario del poder estatal dentro de una acción solidaria.