Dólar, inflación y PBI: la letra chica del Presupuesto 2027 de Javier Milei y el impacto en las provincias

El gobierno de Javier Milei presentó detalles del Presupuesto 2027, una hoja de ruta que ratifica el rumbo de la gestión libertaria y marca proyecciones determinantes para el dólar, la inflación y el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). Con la promesa de sostener el equilibrio fiscal como ancla innegociable, el oficialismo se prepara para un año electoral donde el diálogo con las provincias, como Neuquén y Río Negro, será clave para destrabar apoyos legislativos a cambio de fondos y subsidios estratégicos.

En este contexto, el periodista especializado en Economía Pablo Wende desmenuzó los números oficiales durante su columna en RÍO NEGRO RADIO. El especialista evaluó la viabilidad del plan económico, advirtió sobre un escenario fragmentado en los ingresos de los trabajadores y alertó sobre el impacto directo que tendrá la política monetaria de Estados Unidos sobre las cuentas argentinas.

Dólar, inflación y crecimiento: el optimismo oficial

Al analizar los números gruesos del proyecto, Wende destacó que el Presupuesto 2027 estima una inflación del 18%, una cifra que consideró realista al ubicarse cerca de las proyecciones privadas, que rondan entre el 21% y el 22%. Sin embargo, recordó la falta de credibilidad que arrastra la pauta actual de 2026, donde el Ejecutivo estimó un 10% y el año cerrará cerca del 30%.

Respecto a la divisa estadounidense, el columnista explicó que el objetivo oficial es evitar el atraso del tipo de cambio real. «El dólar se deslizaría hasta fin de año para llegar a $1.600, y para el año que viene se habla de un dólar a $1.840 aproximadamente. Va a subir otro 15% y pico, más la inflación de Estados Unidos, prácticamente estás en el 18%», detalló.

La mayor duda del mercado recae sobre la estimación de un crecimiento económico del 4% del PBI. «Da la sensación de que el año que viene va a ser muy difícil. Si el Gobierno llega a las elecciones con una inflación en torno al 20%, con un crecimiento del 4% y salarios creciendo al 25%, Milei gana caminando», sentenció el economista.

Salarios, cuentapropismo y el riesgo de la dolarización

El escenario laboral para 2027 presenta contrastes marcados. Aunque el oficialismo proyecta una recuperación salarial del 25%, Wende aclaró que en la actualidad «el salario formal viene empardado básicamente con la inflación», pero con enormes brechas entre sectores como el comercio, los bancarios o los trabajadores petroleros.

Los ingresos informales, como los gasistas o quienes reparan aires acondicionados, vienen creciendo prácticamente al doble que la inflación». Pablo Wende.

El dato más llamativo del análisis radica en la economía informal y los oficios calificados. «Los ingresos informales, como los gasistas o quienes reparan aires acondicionados, vienen creciendo prácticamente al doble que la inflación», apuntó el especialista. Esto, sumado al desplome superior al 20% en los sueldos del sector público, impulsó un fuerte salto del cuentapropismo en el país.

A nivel macroeconómico, el éxito del modelo libertario dependerá de la confianza de los ahorristas. «Si hay mucha dolarización y los pesos que se pueden usar para consumir van a comprar dólares, claramente el crecimiento va a ser menor y la presión cambiaria mucho mayor», advirtió Wende.

El «derrame» en Neuquén y la pulseada por los impuestos

Frente a los fuertes reclamos de la Unión Industrial Argentina (UIA) por la caída de la actividad productiva, el equipo económico liderado por Luis Caputo y Federico Sturzenegger ratificó el rumbo a rajatabla. «Salieron a decir: ‘muchachos, no esperen nada, nosotros seguimos exactamente igual’. No va a haber ‘Plan Platita'», relató el analista.

Para sostener el modelo, Sturzenegger defendió la «teoría del derrame» utilizando a la Patagonia como caso de éxito. Argumentó que el sector energético tiene un efecto multiplicador enorme: «En lugares como Neuquén se ve cómo la energía genera hotelería, gastronomía, salud e industrias proveedoras», ejemplificó el funcionario, según reconstruyó Wende.

El Gobierno va a ser más suelto de billetera con las provincias dialoguistas». Pablo Wende.

No obstante, la necesidad del Gobierno de sostener el superávit fiscal —su activo más creíble— tensó la cuerda impositiva con las pymes y las jurisdicciones del interior. Mientras la Comisión Nacional de Valores (CNV) endureció el cepo a los cheques para evitar la evasión impositiva, las provincias y los municipios continúan aumentando tasas e Ingresos Brutos.

De cara a las urnas, Wende anticipó que el Ejecutivo mostrará pragmatismo político. «El Gobierno va a ser más suelto de billetera con las provincias dialoguistas«, aseguró, citando como ejemplo el reciente acuerdo para mantener el subsidio a la «zona fría» para el gas residencial en Neuquén a cambio de paz legislativa.

Estados Unidos y el encarecimiento de la deuda

El panorama económico nacional no está exento de los vaivenes geopolíticos. Wende analizó el duro impacto que genera el endurecimiento monetario de la Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos, que, sumado a un barril de petróleo por encima de los 100 dólares, metió presión a la administración de Donald Trump.

«La tasa de los bonos a 30 años se fue arriba del 7,5%. El estadounidense promedio empezó a pagar mucho más por su crédito hipotecario y tiene menos plata para consumir, lo que llevó al mercado inmobiliario a una recesión», explicó.

Para nuestro país, este escenario global representa un muro financiero. «A la Argentina le pega de lleno porque encarece el financiamiento externo. Si la tasa en Estados Unidos es 5% y a eso se le suma 500 puntos de Riesgo País, Argentina debería pagar una tasa superior hoy al 10% anual. Una locura», remarcó.

El analista concluyó que, para que el país pueda reabrir el mercado de crédito internacional voluntario, será indispensable que la tasa norteamericana perfore el piso del 4% y que el riesgo local perfore los 400 puntos.

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