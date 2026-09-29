Desaceleración en las ventas: el consumo retrocedió en agosto arrastrado por la fuerte caída en vehículos y transporte

Pese a la desaceleración de la inflación y una leve mejora en los ingresos, el gasto de las familias no logró repuntar en agosto. (Foto: archivo)

El consumo de los hogares volvió a terreno negativo en agosto. Cayó 1,1% frente al mismo mes de 2025, después del crecimiento registrado en julio. En la comparación con el mes anterior, sin los efectos estacionales, la baja fue de 0,8%. En lo que va del año, el acumulado muestra una caída de 0,4% respecto de igual período del año pasado.

Los datos surgen del Indicador de Consumo que elabora el Departamento de Economía de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que mide la evolución mensual del gasto de los hogares en bienes y servicios finales.

Según el informe, el consumo oscila alrededor de un mismo nivel desde fines de 2024, un nivel relativamente bajo en términos de la historia reciente. En agosto quedó 2,1% por debajo del máximo alcanzado a principios de 2025.

El consumo de agosto, contra el de años anteriores Variación de agosto 2026 frente a agosto de cada año Consumo total Indumentaria Transporte Recreación Vivienda y servicios Solo agosto Enero a agosto Desde 2022 Desde 2017 Comparación del consumo de agosto 2026 con años anteriores. Fuente: Indicador de Consumo, Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Vivienda e indumentaria, los motores que sostienen el consumo

El comportamiento por rubro fue dispar. El que más pesó sobre el resultado general fue transporte y vehículos, con una caída interanual de 11,4% que le restó 1,5 puntos porcentuales al índice. La explicación principal está en los patentamientos de autos, que se contrajeron 18,6%.

Recreación y cultura también retrocedió, 8,2% interanual, y aportó 0,7 puntos a la baja. La CAC señaló que el rubro vuelve a caer después de haber crecido en la medición previa y que muestra un desempeño irregular a lo largo del año.

Qué rubros empujaron el consumo en agosto Variación interanual, agosto 2026 frente a agosto 2025 Variación interanual Aporte al índice Indicador de Consumo por rubro, agosto 2026. El índice general cayó 1,1%. Transporte y vehículos fue el rubro con la mayor baja. Fuente: Indicador de Consumo, Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Del otro lado, vivienda, alquileres y servicios públicos creció 4,8% y sumó 0,9 puntos, impulsado en buena medida por el aumento de la demanda eléctrica. Indumentaria y calzado subió 4,9% y aportó 0,3 puntos, aunque ese avance se explica en parte por la comparación con agosto de 2025, cuando el rubro había caído 1,4% interanual.

El resto de los rubros bajó 0,2% y restó 0,1 punto. Según el informe, el consumo en ese conjunto está apenas por encima de los niveles de agosto de 2019, antes de la pandemia.

El impacto de la menor inflación: los ingresos logran un repunte real

La CAC estimó un ingreso nominal promedio por hogar de 3.317.000 pesos en agosto, lo que representa una mejora real de 0,5% frente a julio.

Ese alivio se apoya en la desaceleración de precios: la inflación de agosto fue de 1,7%, por debajo del 2,1% de julio, aunque sigue orbitando en torno al 2% mensual desde mayo. La variación interanual también bajó y se ubicó en 33,5%.

El informe advierte que el ingreso disponible de los hogares viene retrocediendo en la comparación interanual en los últimos meses, pero aclara que se mide contra meses de 2025 en los que ya se había recuperado de la fuerte caída de 2024. Para la Cámara, que la inflación siga bajando puede ser clave para que los ingresos, y con ellos la capacidad de consumo, vuelvan a crecer en los próximos meses.

La resiliencia del crédito hipotecario en medio de la transición

Uno de los factores que explican el freno en autos y electrodomésticos es el crédito. Después de crecer de forma significativa entre 2024 y 2025, los préstamos a los hogares cambiaron de tendencia este año. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios entraron en un retroceso leve pero constante, con varios meses de caída tras estancarse a fines de 2025.

La excepción es el crédito hipotecario, que sigue en alza, aunque a un ritmo más moderado. En línea con eso, las escrituras de inmuebles no crecen en los últimos meses, pero sostienen los niveles elevados que alcanzaron en los últimos dos años. En cambio, los patentamientos y el consumo de electrodomésticos acumulan una contracción en lo que va de 2026.

Consumo masivo en alza: el repunte mensual que entusiasma al mercado

Los bienes de consumo masivo, los productos de alta rotación como alimentos o artículos de limpieza, cayeron 2,6% interanual en julio, último dato disponible. Frente a junio, sin estacionalidad, subieron 4,2%, en una dinámica que la CAC describe como oscilante durante el año.

El informe también marca un desacople entre consumo y actividad. Mientras en 2024 ambos indicadores cayeron en todos los meses y en 2025 crecieron en general juntos, en junio de este año se movieron en direcciones opuestas: la actividad económica medida por el EMAE del Indec subió 2,7% interanual y el consumo cayó 1,2%. Para la Cámara, la diferencia de desempeño entre sectores en la recuperación actual es clave para entender esa brecha.