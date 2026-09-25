Mercado Pago se convierte en banco: cuándo se podrá cobrar el sueldo y qué pasará con los créditos

El Banco Central autorizará antes de fin de año la licencia para que Mercado Pago opere formalmente como entidad bancaria en la Argentina.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) autorizará antes de que termine 2026 la licencia para que Mercado Pago opere formalmente como una entidad bancaria. La decisión, adelantada por el director del organismo y superintendente de Entidades Financieras, Juan Curutchet, le permitirá a la plataforma de pagos digitales transformarse en un banco 100% digital y dar el salto definitivo hacia la intermediación financiera.

En su columna económica en Río Negro Radio, el periodista especializado Pablo Wende analizó el impacto del anuncio en el sistema financiero y remarcó la magnitud del desembarco: «Mercado Pago se comió crudo a todos los bancos de Argentina. Toda la gente lo usa: por ahí tenés una o dos aplicaciones bancarias, pero Mercado Pago lo tenés seguro. A partir de que se transforme en banco va a ser un jugador superrelevante con nuevas funcionalidades».

Qué cambia para los usuarios: depósitos y cuentas sueldo

El paso de Proveedora de Servicios de Pago (PSP) a entidad bancaria regulada habilitará a la compañía a ingresar en segmentos de negocio que hasta ahora tenía vedados por normativa:

Captación de depósitos e intermediación: hasta hoy, la compañía otorga financiamiento únicamente mediante capital propio. Con la licencia, podrá recibir fondos del público y utilizarlos para prestar dinero a tasas reguladas.





hasta hoy, la compañía otorga financiamiento únicamente mediante capital propio. Con la licencia, podrá recibir fondos del público y utilizarlos para prestar dinero a tasas reguladas. Acreditación de salarios: los usuarios y trabajadores en relación de dependencia podrán elegir cobrar sus sueldos directamente en la plataforma, sin las limitaciones técnicas de las cuentas de pago actuales.





los usuarios y trabajadores en relación de dependencia podrán elegir cobrar sus sueldos directamente en la plataforma, sin las limitaciones técnicas de las cuentas de pago actuales. Nuevos instrumentos de inversión: la firma quedará facultada para ampliar su abanico de productos tradicionales de ahorro, crédito e inversión bajo el paraguas normativo del BCRA.

«Para el usuario, la aplicación va a ser exactamente igual a lo que es hoy, no cambia nada. Pero lo que sí cambia es que va a poder tomar depósitos y prestar con la plata de esos depósitos. Lo que sostienen en el Banco Central es que esto va a generar más competencia, habrá más crédito y van a bajar las tasas de interés», explicó Wende.

Licencia desde cero y el desembarco de Revolut

De acuerdo con datos reportados por la agencia Bloomberg, la solicitud de la compañía —iniciada formalmente a fines de mayo de 2025— convertirá a la firma fundada por Marcos Galperin en la primera en obtener una licencia bancaria en el país comenzando el trámite desde cero en más de seis años. La última en lograrlo bajo esa modalidad había sido Openbank, el banco digital de Santander, a mediados de 2020.

El proceso corre en paralelo al de la fintech británica Revolut, que también recibirá la aprobación del BCRA antes de fin de año tras haber cerrado la compra de Banco Cetelem (filial de BNP Paribas) para hacer pie en la plaza local.

El respaldo patrimonial del gigante regional acompaña la jugada: MercadoLibre reportó en el segundo trimestre ingresos por 10.200 millones de dólares (un alza interanual del 50%) y ganancias netas por 466 millones, además de haber colocado recientemente bonos internacionales por 1.000 millones de dólares en Wall Street con vencimiento a 2036.

Tensión con MODO y plazos de salida al mercado

La formalización de Mercado Pago como banco añade un nuevo capítulo a la pulseada histórica que la empresa mantiene con las entidades financieras nucleadas en MODO, marcada por denuncias cruzadas por supuesta cartelización y trabas en la interoperabilidad de los códigos QR.

«MODO nació justamente como una competencia del sistema bancario hacia Mercado Pago. Los bancos están muy atentos a que abra su sistema y no aplique prácticas exclusivas. Pero está bien que compitan, porque para el usuario la competencia es buena», subrayó Wende en el aire de Río Negro Radio.

En cuanto a los tiempos de implementación operativa, las previsiones marcan que la salida efectiva no será inmediata. Una vez emitido el aval formal del directorio del BCRA dentro de los próximos 30 a 60 días, el despliegue técnico del nuevo banco digital estará plenamente operativo durante el primer trimestre de 2027.

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