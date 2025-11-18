ARCA estableció nuevas reglas para el débito automático en el pago de autónomos y monotributistas

El Gobierno de Javier Milei, por medio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). estableció este martes una nueva disposición referida a la modalidad de pago por débito a través de la Clave Bancaria Uniforme (CBU). Abarca a trabajadores autónomos, empleados del régimen de casas particulares y pequeños contribuyentes. La medida que se publicó en el Boletín Oficial surge por reiterados rechazos que se detectaron en cuentas bancarias «de algunos contribuyentes».

Cambios de ARCA ante rechazos en la cuenta de débito

Entre los argumentos, se expone que se «han verificado, en forma reiterada y consecutiva, rechazos de débitos directos en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de algunos contribuyentes por distintos motivos –cuenta cerrada o suspendida, falta de fondos, orden de no pagar- lo que genera un costo en concepto de comisiones para este organismo», argumentó la resolución 5790.

Explicó que «atendiendo a razones de administración tributaria, corresponde modificar las mencionadas resoluciones generales a fin de establecer las pautas tendientes a discontinuar los intentos de débito en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) una vez alcanzada una determinada cantidad de rechazos consecutivos».

Qué modificó ARCA si hay rechazos consecutivos

En la norma, se marcó que «cuando por cualquier motivo se verifiquen tres rechazos consecutivos del débito en la cuenta adherida, se comunicará dicha situación al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico declarado en los términos de la Resolución General N° 4.280 y su modificatoria, a los efectos de que regularice la situación que impide el débito. De producirse un cuarto rechazo consecutivo, se dejará sin efecto la adhesión».

Y agregó que «los contribuyentes que decidan restablecer la modalidad de pago mediante débito directo, deberán gestionar una nueva adhesión a través de los canales habilitados».

A continuación, la resolución completa: