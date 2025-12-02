Venta de Carrefour en Argentina: el paso clave que dio De Narváez en la compra y los otros que siguen en carrera

Los dueños de la cadena Carrefour venderán más de 700 sucursales en todo el país. En este proceso, el grupo GDN, del empresario Francisco de Narváez, quedó a un paso de comprar.

Venta de Carrefour: cuál fue la oferta de GDN y los otros que siguen en carrera

Según informó La Nación el grupo presentó una oferta de US$1000 millones por el negocio de la cadena francesa. Ahora se avanza en la redacción de los contratos.

Para la propuesta GDN se asoció con L Catterton, el fondo de inversión privado más grande del mundo en compañías de consumo masivo e indumentaria.

El medio de Buenos Aires indicó que fuentes cercanas de la operación señalaron que la venta podría cerrarse en las próximos días, aunque en el mercado también aseguran que los otros candidatos que llegaron a la instancia final (el fondo norteamericano Klaff, la cadena Coto y el grupo peruano Intercorp que acercó una propuesta en los últimos días) aún siguen en carrera.

Intercorp aseguran que presentó una oferta muy agresiva, y que podría avanzar si las otras no prosperan.

Cuántas sucursales tiene Carrefour en Neuquén y Río Negro

Según precisa la empresa en su página oficial, en el norte de la Patagonia la cadena de supermercados cuenta con cuatro sucursales.

La mayoría están ubicadas en el Alto Valle: dos en Neuquén capital (en el centro y en el oeste de la ciudad) y otra en General Roca. La restante se encuentra ubicada en la cordillera, en San Carlos de Bariloche.