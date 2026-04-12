Cepo cambiario: cómo es el plan del Gobierno para desarmar las restricciones al dólar

El Gobierno de Javier Milei continúa con su plan de apertura administrada de divisas extranjeras. El objetivo es normalizar el mercado del dólar priorizando la estabilidad por sobre la velocidad.

Tras liberar la compra para individuos el 11 de abril de 2025, el equipo económico de Luis Caputo se concentra en eliminar las «fricciones administrativas» que aún asfixian a las empresas.

La metáfora de la cebolla: 55 medidas de apertura al cepo cambiario

El gobierno define al cepo como una estructura de capas que debe pelarse secuencialmente para evitar crisis de volatilidad:

Comercio exterior: normalización del pago de importaciones.

normalización del pago de importaciones. Deudas: regularización de compromisos financieros con el exterior.

regularización de compromisos financieros con el exterior. Dividendos: inicio del giro de utilidades generadas en 2025.

inicio del giro de utilidades generadas en 2025. Individuos: libertad total de compra con aval del fmi.

La reciente comunicación “a” 8417 del bcra simplificó aún más el sistema, destacándose la eliminación de los topes fijos para extracciones de efectivo en el exterior. Ahora, cada banco define los límites según el perfil del cliente.

Además, de agilizar los plazos para liquidar divisas y las coberturas en monedas distintas al dólar.

Sin embargo, persiste una «línea roja»: el arbitraje. el Gobierno prohíbe comprar dólares al tipo de cambio oficial para operar títulos, blindando las reservas de cualquier intento de alimentar la brecha cambiaria.

El frente corporativo: las trabas que persisten

A pesar del optimismo, el viceministro José Luis Daza reconoció a LN+ que el «timing» de la liberación total depende de la macroeconomía. Los obstáculos actuales para las empresas incluyen:

Utilidades retenidas: el flujo actual de dividendos es libre, pero el «stock» acumulado de años previos sigue bloqueado.

el flujo actual de dividendos es libre, pero el «stock» acumulado de años previos sigue bloqueado. Deudas intercompany: existen límites estrictos para el pago de capital entre casas matrices y sus filiales locales.

existen límites estrictos para el pago de capital entre casas matrices y sus filiales locales. Restricciones cruzadas: se mantiene la veda de 90 días para operar en el mercado oficial si se realizó mep o ccl.

Para el bcra, el fin del cepo no es un evento único, sino un proceso dinámico condicionado a exportaciones récord y el acceso al crédito internacional.

Mientras tanto, el país operará bajo un esquema híbrido: libertad para las personas y controles estratégicos para los flujos financieros corporativos, buscando que cada nueva capa que se quite de la «cebolla» no comprometa el equilibrio de las reservas.