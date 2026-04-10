Cepo más flexible: las nuevas medidas del Banco Central que liberan dólares para viajes y ventas al exterior

En medio de una dinámica de acumulación de reservas que ya alcanza los 5.000 millones de dólares, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó una serie de cambios normativos que flexibilizan el acceso y manejo de divisas. Estas modificaciones buscan agilizar la operatoria de diversos sectores económicos y de los particulares, aprovechando un contexto donde la autoridad monetaria ha logrado compras récord, como los 280 millones de dólares adquiridos en una sola jornada.

En su columna para Río Negro Radio, el periodista especializado Pablo Wende analizó el alcance de estas medidas y señaló que representan «pequeños destellos de aperturas del cepo para empresarios y minoristas». Según el analista, la decisión del Central de otorgar mayor flexibilidad responde a que, ante la fuerte entrada de divisas, ya no es urgente forzar la liquidación inmediata: «Hay mucha entrada de dólares y entonces ya no necesitan que las empresas se apuren. Hay más flexibilidad para ingresar al mercado cambiario».

Ventas al exterior y viajes: los principales cambios

Las nuevas disposiciones del Banco Central impactan directamente en dos grupos clave: los exportadores individuales y los turistas. Entre las novedades más relevantes se encuentran:

Ingreso de dólares por bienes : Las personas humanas que vendan bienes al exterior podrán ingresar los dólares sin la obligación de pesificarlos en el mercado cambiario. «Si vos te dedicabas como persona a vender algo en el exterior, después traías los dólares y ya no tenés que pasar por el mercado cambiario», explicó Wende.





: Las personas humanas que vendan bienes al exterior podrán ingresar los dólares sin la obligación de pesificarlos en el mercado cambiario. «Si vos te dedicabas como persona a vender algo en el exterior, después traías los dólares y ya no tenés que pasar por el mercado cambiario», explicó Wende. Adelantos en efectivo en viajes : Se eliminó el límite previo de 50 dólares para adelantos de efectivo con tarjeta de crédito en el exterior. «Si viajás y tenés tarjeta de crédito podés sacar todos los dólares que quieras como adelanto de efectivo», precisó el periodista.





: Se eliminó el límite previo de 50 dólares para adelantos de efectivo con tarjeta de crédito en el exterior. «Si viajás y tenés tarjeta de crédito podés sacar todos los dólares que quieras como adelanto de efectivo», precisó el periodista. Flexibilidad para empresas: Se otorgaron mayores facilidades para el ingreso al mercado de cambios destinado al pago de deudas de capital e intereses.

El «cerrojo» que se mantiene hasta 2027

A pesar de estas aperturas, Wende advirtió que el núcleo duro del cepo cambiario permanece intacto para evitar maniobras especulativas. Las denominadas «restricciones cruzadas» —que impiden a quien compra dólar MEP acceder al dólar oficial por un plazo de 90 días— no solo continúan vigentes, sino que se han endurecido. Al respecto, el especialista señaló: «Esto inhibe a un montón de gente de empezar con el rulo, el arbitraje, aprovechando la diferencia de cotización».

El analista proyectó que estas limitaciones para atesorar divisas por parte de las empresas se mantendrán en el tiempo. «Casi todas las normas que impiden atesorar dólares para las empresas continúan y van a seguir hasta el 2027″.

El objetivo del Gobierno sería mantener el mercado bajo control de cara a las elecciones legislativas del próximo año, mientras se espera que la inflación perfore el 2% hacia el mes de agosto.

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