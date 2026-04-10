Certificados MiPyME 2026: nuevos topes y beneficios fiscales

Por Cr. Agustín Alvite (Larrondo, Tonelli & Asoc.)

Con la reciente publicación de la Resolución 1/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa se establece una nueva actualización en los parámetros de facturación y activos.

La novedad permite que el entramado productivo nacional mantenga su encuadre en tramos representativos de su magnitud real frente a la evolución de los precios.



Contar con el “Certificado MiPyME” vigente es mucho más que un simple trámite administrativo; es una herramienta que permite aprovechar un abanico de beneficios en materia tributaria vitales para el buen desarrollo de las empresas.

Actualización de los parámetros de ventas

La nueva normativa dispone incrementos en los límites de ventas totales anuales, con subas que oscilan entre el 30% y el 40% según el sector.

Esta segmentación es fundamental para garantizar que las empresas no queden excluidas de los beneficios por un aumento nominal de su facturación que no refleje un crecimiento genuino.



A continuación, se detallan los límites de ventas anuales (en pesos) para las principales categorías:



•Sector Comercio: Los topes se fijaron en $1.738.060.000 para Micro; $12.380.800.000 para Pequeñas; y alcanzan los $84.070.280.000 para el tramo 2 de Medianas empresas.



•Sector Servicios: Las Micro empresas tienen un límite de $374.060.000, mientras que las Medianas tramo 2 pueden facturar hasta $26.655.990.000.

Dato 40% La actualización máxima de los límites de ventas totales anuales para obtener el Certificado MiPyme



•Industria y Minería: Es uno de los sectores con techos más elevados, llegando a $129.794.070.000 para la categoría Mediana tramo 2.



•Construcción y Agropecuario: Presentan topes máximos de $36.927.730.000 y $31.263.100.000 respectivamente para el último escalafón de la categorización.

Parámetros de activo y personal ocupado

Para los sectores de Intermediación Financiera y Servicios Inmobiliarios, el valor de los activos aplicados al proceso productivo es un condicionante exclusivo. Con la reciente resolución, el monto máximo de activos se elevó a $3.348.000.000 (anteriormente fijado en $2.462 millones).



Por otro lado, los topes de personal ocupado no sufrieron modificaciones, manteniéndose, por ejemplo, en un máximo de 345 personas para Comercio y 535 para el sector Servicios en su tramo más alto.

Beneficios Fiscales: El Valor del Certificado MiPyME

El régimen actual ofrece hasta quince beneficios fiscales activos para las empresas registradas. Entre los más destacados que impactan directamente en el flujo de caja de los negocios, se encuentran:



•Diferimiento del IVA: Uno de los beneficios más valorados es el IVA Diferido, que permite el pago del impuesto a los 90 días de su vencimiento, otorgando un financiamiento a tasa cero fundamental en contextos de restricción crediticia. Asimismo, ante la existencia de saldos a favor del contribuyente, el certificado permite obtener un certificado de no retención del impuesto de manera simplificada.

Mantener vigente el Certificado MiPyME permite al sector productivo diferir el IVA, aliviar la carga del Impuesto al Cheque, y reducir las contribuciones patronales, entre otros beneficios.



•Alivio en el Impuesto al Cheque: Las micro y pequeñas empresas están exentas del recargo por extracciones en efectivo. Además, pueden computar el 100% del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Para las empresas industriales medianas “Tramo 1”, este cómputo permitido es del 60%.



•Reducción de Contribuciones Patronales: Se aplica una alícuota reducida del 18% para la Seguridad Social. Adicionalmente, las microempresas tienen la posibilidad de computar hasta el 30% del impuesto al cheque como pago a cuenta de las contribuciones patronales con destino al SIPA, con un tope del 15% de dichas contribuciones, un beneficio que se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.



•Tasas planes de pago: La obtención del certificado brinda mejores condiciones de financiación al momento de adherir a los Planes de Facilidades de Pago de ARCA.

Renovación y nuevas inclusiones

La vigencia del certificado se extiende hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio comercial de la empresa. Para la gran mayoría de las empresas (personas humanas y jurídicas) que cerraron su ejercicio comercial el 31 de diciembre de 2025, el mes de abril de 2026 es el período crítico de renovación.



El proceso de renovación es, en principio, automático para aquellas empresas que tengan presentadas las declaraciones juradas de IVA y de Cargas Sociales de los últimos tres ejercicios. Sin embargo, se recomienda no confiarse ciegamente en el sistema y verificar que la solicitud esté realizada y de forma adecuada.



En conclusión, la actualización de los topes por parte del Ministerio de Economía busca que la categorización sea representativa del tamaño real de las empresas. Para el universo de contribuyentes, el seguimiento de estas variables así como el control y obtención del certificado, es esencial para optimizar la carga tributaria y asegurar la sostenibilidad del negocio en el actual período fiscal.