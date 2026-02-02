Pymes de Río Negro piden medidas en medio de la caída de ventas

Más del 70% de los comercios calificó 2025 como un año regular o negativo, según la encuesta de la FEERN.

Según datos obtenidos por una encuesta realizada por la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), las pequeñas y medianas empresas tuvieron en 2025 un año muy complicado con caída en las ventas, un 30% menos, y con situaciones estructurales que se repiten.



Frente a este escenario, desde el sector plantearon la necesidad de contar con medidas que favorezcan a los comercios y dinamicen la economía.



Mariano Katz, Secretario de FEERN y Presidente de la Cámara de Comercio de Valle Medio, señaló que la retracción de las ventas y la baja rentabilidad responden a una combinación de factores que los consultados vincularon al bajo consumo ( el 65,2%), los altos impuestos (55,3%), la competencia desleal (44,7%) y los altos costos laborales (29,8%). Al referirse a los resultados de la encuesta, explicó que “el año pasado se notó la falta de plata que tiene la gente; el sueldo no alcanza y eso se vio reflejado en los comercios”.



En ese sentido, indicó que “el aumento del costo de los servicios tanto para las familias como para los comercios, el endeudamiento y la competencia de plataformas que importan productos”, afectan especialmente al comercio de cercanía.



Respecto a las políticas nacionales comentó que la “estabilidad macroeconómica se valora”, pero también cuestionó las medidas del Gobierno Nacional al no contemplar las dificultades que atraviesa el sector.



“No vemos políticas para las pymes, todo lo que se habla es de grandes empresas. Están preocupados por el dólar, las grandes inversiones, el sector financiero que ha ganado mucho, pero no en el sector comercial y pyme”, objetó el secretario.



Katz mencionó algunas de las acciones necesarias para revertir este escenario que desde el sector empresario se vienen planteando, una de ellas es el cese de los aumentos en los servicios, como la energía eléctrica. El referente también cuestionó el incremento de la alícuota de Ingresos Brutos aplicado a fines de 2024. Dijo que aumentaron “los costos y, en consecuencia, los precios de los productos”, afirmó.



También remarcó la falta de herramientas de financiamiento en la provincia y la ausencia de un banco provincial.



De acuerdo a la encuesta a la que accedió este medio, al evaluar el nivel de ventas del último año, el 73% de los comercios calificó su desempeño como regular, malo o muy malo, mientras que el 27% lo consideró bueno o muy bueno.



En relación con las ventas de fin de año, el 45,4% de los encuestados indicó que fueron peores que las registradas en el mismo período del año anterior. En tanto, el 30,5% señaló que se mantuvieron en niveles similares y el 16,3% manifestó haber registrado una mejora durante las fiestas.



El relevamiento también indagó sobre las expectativas para 2026. En ese apartado, el 51% de los comerciantes expresó expectativas optimistas o muy optimistas, el 24,8% se mostró moderadamente optimista y cerca del 25% indicó tener expectativas poco o nada optimistas respecto al próximo año.

Entre los principales problemas que, según los encuestados, continúan afectando a la actividad comercial se encuentran la baja del consumo, señalada por el 65,2%; los altos impuestos, mencionados por el 55,3%; la competencia desleal, con un 44,7%; y los altos costos laborales, con un 29,8%.

Encuesta Feern: ¿qué dicen los datos?

Los resultados del relevamiento digital anónimo realizado entre comercios de toda la provincia permite describir el desempeño del sector durante 2025, el comportamiento de las ventas en las fiestas.

Desde la Feern señalaron que el comercio pyme realiza un «esfuerzo sostenido» para mantener la actividad y el empleo en un «contexto averso» y que, según el relevamiento, la posibilidad de una recuperación está vinculada a la implementación de una agenda que aborde cuestiones estructurales.