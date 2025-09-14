Cómo impacta la incertidumbre electoral en la inflación: economistas prevén un repunte en septiembre

Tras la derrota electoral, el dólar se dispara y la inflación amenaza con romper la calma.

La inflación vuelve a estar bajo la lupa. Tras la derrota electoral del Gobierno en las legislativas bonaerenses y en medio de una creciente volatilidad cambiaria, los analistas advierten que septiembre podría marcar el fin de la calma inflacionaria registrada en los últimos meses.

Por quinto mes consecutivo, el aumento del dólar superó a la tasa de inflación, lo que encendió las alertas en el mercado. El tipo de cambio del Banco Nación trepó en pocos días de $1.380 a $1.435, reflejando la incertidumbre política de cara a los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre, informó Infobae.

La inflación de agosto se mantuvo en 1,9%, con fuertes subas en Transporte (3,6%), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%) y Restaurantes y hoteles (3,4%). Sin embargo, la tendencia podría revertirse en septiembre.

«Por ahora, estimamos una inflación para septiembre del 2,4%, incluyendo un leve traspaso a precios para las próximas semanas», señaló Rocío Bisang, economista de EcoGo. Y agregó: «El shock pos elecciones en Buenos Aires, dependerá de la respuesta del Gobierno y de su capacidad para anclar expectativas».

Desde LCG, Javier Okseniuk coincidió en que la inflación podría superar el 2%, aunque matizó: «Es muy difícil de estimar porque los efectos del tipo de cambio hay que ponderarlos con una actividad económica decididamente más fría y donde el disciplinamiento que impone la apertura de las importaciones seguirá actuando como contrapeso».

LCG anticipa una recesión inminente y advierte que 2026 tampoco ofrecerá alivio económico

La consultora LCG advirtió que la recesión «se perfila como inminente» y que 2026 tampoco será un año favorable, debido a la falta de dólares y la fragilidad macroeconómica. «Con salarios y empleo estancados, menos crédito y un riesgo país en torno a 1.000 puntos básicos, no se ven espacios para que haya algo que gatille la recuperación», señalaron.

En esa línea, Matías Bolis Wilson, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), sostuvo que la inflación debería verse contenida por la desaceleración de la actividad y la política monetaria restrictiva. «no esperamos que el pass through sea notable. Obviamente que los productos que tienen mayor composición de importados se van a ver más afectados», explicó.

El economista Mateo Borenstein (Empiria) consideró que: «Todavía es temprano para determinar la magnitud de la repercusión de la suba del dólar, aunque es probable que no sea tan relevante porque el superávit fiscal y las expectativas de continuidad en la disciplina influyen en la estabilidad de precios. Además, el estancamiento del consumo contribuye a contenerlos».

Un relevamiento de C&T Asesores Económicos mostró que, durante la primera semana de septiembre, los precios tuvieron un comportamiento moderado. Pero con el salto cambiario, en los últimos días se registró mayor dinamismo, lo que anticipa una presión inflacionaria para fin de mes.