Conesa hace todo para convertirse en un polo agroindustrial estratégico, en Río Negro

“Conesa es uno de los últimos valles con excelente tierra, agua y clima para la agricultura intensiva. Contamos con una estación transformadora, un Parque Industrial, Frigorífico y un Centro Foresto Industrial. Las condiciones para invertir están dadas: hay disponibilidad de recursos, seguridad jurídica y acompañamiento del Estado. Apostamos a un futuro ligado a la producción de alimentos, un bien cada vez más estratégico a nivel mundial”.





Así se manifiestan las autoridades del Ejecutivo local en este nuevo aniversario de la ciudad.

“La estrategia es clara: atraer capitales privados, consolidar infraestructura y acompañar con políticas públicas el crecimiento productivo, social y cultural de la comunidad”, refuerza Paola Castro, intendenta interina; reemplaza a Héctor Leineker, quien está de licencia electoral.





Esta comunidad, que cuenta con aproximadamente 11.500 habitantes, tiene una economía donde predominan la ganadería, la agricultura, la fruticultura, la horticultura y la actividad forestal. “La industria presente en la localidad está ligada a estas actividades; actualmente tenemos una fuerte identidad productiva, forjada a partir del esfuerzo de su gente. Desde lo económico la base está dada por la agricultura y la ganadería, con una creciente demanda de actividades de servicios y el comercio local, con iniciativas vinculadas al agregado de valor en origen”, acota.

Nodo agroindustrial estratégico



“Los desafíos más visibles son el empleo y la economía, aunque la gestión municipal viene reforzando políticas de acompañamiento social. En este sentido la producción local es una gran generadora de empleo por lo que uno de los objetivos es atraer empresas que brinden valor agregado y actividades fuera de temporada”, puntualizan desde el Ejecutivo local.

Formar parte del Valle Inferior y de Valle Negro es un factor decisivo en la economía, consideran desde la administración comunal: “nos sitúa en una de las zonas productivas más importantes de la provincia, con rindes sobresalientes y estándares de sanidad reconocidos. Esto le da a Conesa un perfil agrícola-ganadero sólido, como así también la posibilidad de convertirse en un nodo agroindustrial estratégico, con potencial para industrializar y exportar”.





Al respecto, días atrás, en el contexto de la 36 Exposición Ganadera de Primavera y 12° Exposición Nacional Patagónica Angus realizada en esta localidad, el gobernador de la provincia Alberto Weretilneck remarcó como Conesa fortalece el calendario rural de la provincia, al tiempo que potenció el hecho de haber sido elegida como sede de una exposición nacional.

A lo dicho por el gobernador en esa oportunidad, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales, destacó que “Conesa es una zona de un futuro enorme”.

Una economía diversificada y resiliente



“La ganadería y la agricultura son los dos sectores que de modo preponderante marcan el carácter de Conesa: somos una comunidad de producción y trabajo rural. La horticultura pesada y la ganadería extensiva nos da un perfil de economía diversificada y resiliente, que no depende de un solo cultivo ni de un solo mercado, que puede crecer con agregado de valor, logística y exportación”, sostienen desde el Ejecutivo.

De ahora en más, “el gran desafío es avanzar en infraestructura de servicios para que nuestro Parque Industrial y nuestras chacras sean cada vez más competitivas. Conesa es un lugar para invertir, con tierras disponibles, conectividad, seguridad jurídica, servicios de Aduana y Senasa para exportación. Poseemos un marco legal claro para tentar capitales, poder ofrecer facilidades y ventajas frente a otros polos”, expresa la intendenta interina.





“Hoy nos encontramos gestionando obras de infraestructura en el Parque Industrial, proyectos de urbanización con loteo y servicios y obras de pavimentación por administración municipal”, suma.

De la misma manera “continuaremos con la política de asistencia y trabajo mancomunado con todas las instituciones productivas, sociales, deportivas, educativas y religiosas que hemos venido acompañando durante estos últimos años. Estamos convencidos de que los distintos logros principalmente deportivos de nuestra ciudad no son casualidades, sino que hay un gran trabajo y esfuerzo mancomunado de las diferentes instituciones que ofrecen estas oportunidades a nuestros vecinos”, completan.

La Expo Rural de Conesa también fue sede de la Expo Nacional Patagónica de la raza Angus, semanas atrás.



En lo referido a obra pública, en este momento se continúa con: