Impulsar el nacimiento de una actividad que no existía, mejorar la productividad y la escala de las que ya estaban, y generar empleo de calidad, suelen ser las metas de cualquier programa de inversión estratégica, y la condición necesaria para alcanzar el crecimiento económico.



El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) nació precisamente con ese norte, como parte de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (27.742).



A dos años de su creación, los resultados están a la vista en aquellos sectores en los que se han focalizado el grueso de los proyectos aprobados (petróleo & gas, y minería). No obstante, y más allá del potencial exportador de las actividades promovidas, aún cuesta percibir el impacto en el conjunto de la macro.



“Favorecer la creación de empleo” y “Promover el desarrollo económico” son dos metas que se declaman en el artículo 166 de la Ley Bases entre los objetivos del RIGI. Sin embargo el programa pareciera no mover aún el amperímetro del empleo formal y no contar con los resortes necesarios para que las actividades promovidas generen encadenamientos productivos.



Poner en perspectiva los resultados del RIGI requiere cuantificar esas dos dimensiones relevantes. Si las actividades promovidas son las que tienen la capacidad de transformar la estructura productiva y generar un salto exportador, ello supone que gran parte del factor trabajo que antes del RIGI se utilizaba en otros sectores menos dinámicos, podría ser absorbido por las actividades promovidas.

Creación de empleo y encadenamientos productivos son dos de los pendientes que mantiene el RIGI a dos años de su creación en la Ley Bases.



Por otra parte, si el RIGI persigue un sendero de crecimiento virtuoso, debiera generar encadenamientos que permitan a toda la matriz productiva nacional capitalizar los beneficios de la promoción a los sectores más dinámicos.



Al respecto, el gobierno decidió modificar por decreto las condiciones establecidas para asegurar un mínimo de “compre argentino” y producción nacional para los proyectos incluídos en el RIGI.

Punto crítico: el empleo

Un estudio publicado esta semana por la consultora Paspatú que conduce el economist Juan José Carbajales, revela que el RIGI crea solo 1,75 puestos de trabajo por cada millón de dólares efectivamente invertido. Justamente el empleo es uno de los puntos críticos del actual programa económico.

Según los datos oficiales que surgen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2026 se perdieron 274.339 puestos de trabajo en el sector privado. La cifra se eleva a 386.232 puestos destruídos si se agrega el sector público y las casas particulares.



Los datos oficiales de Indec muestran que en el mismo lapso se ha generado un fuerte crecimiento del empleo informal, que pasó del 41,4% al 45%, y del monotributo, que incorporó más de 200.000 trabajadores.

Los empleos que el RIGI crearía en 20/30 años , representan el apenas el 48,5% de los puestos que se perdieron en el sector privado desde fines de 2023.



La derivada de esa tendencia es una caída en el poder adquisitivo, que luego repercute en la dinámica a la baja del consumo.

Un segundo informe publicado por la consultora Empiria en base a datos de Indec, señala que pasar de un empleo formal a la informalidad o el cuentrapropismo puede implicar una caída promedio del 22% en el ingreso real de un trabajador.



Allí hace foco el citado estudio de la consultora Paspartú y se pregunta: ¿qué tanta capacidad tiene el RIGI para revertir ese escenario de deterioro en el mercado de trabajo, incluso si ello implicara esperar al mediano largo plazo?. Los resultados son sorprendentes.



Con una inversión proyectada de US$ 76.174 millones, los 27 proyectos aprobados en el RIGI hasta el 31 de octubre, prometen la creación de 133.076 puestos de trabajo. Es decir que los puestos de trabajo que el RIGI crearía a lo largo de los 20/30 años de madurez de los proyectos promovidos, representan apenas el 48,5% de los puestos que se perdieron en el sector privado desde fines de 2023.



En promedio y de forma lineal, el dato equivale a 1,75 puestos de trabajo creados por cada millon de dólares invertidos en el marco del RIGI. La foto se hace mucho más nítida si se observa el impacto que tienen los sectores promovidos en la creación de nuevos empleos. En efecto, no todas las actividades tienen la misma intensidad en el uso del factor trabajo.



Un ejemplo es la Terminal Multipropósito Timbúes en la Hidrovía Paraná. Con una inversión de US$ 277 millones, el proyecto promete crear 9.700 nuevos puestos de trabajo. Un promedio de 35 puestos por millón de dólares invertido.



Otro ejemplo, la planta con la que Toyota comenzará a producir autos eléctricos en el país. Con una inversión de US$ 1.341 millones, espera crear 6.225 nuevos empleos. Un promedio de 4,6 puestos de trabajo por cada millón de dólares invertido.

Son dos casos aislados. En conjunto representan el 2% del monto de inversiones ya aprobadas por el RIGI.



Como contracara, petroleo & gas y minería, concentran el 96,9% de la inversión comprometida en los proyectos ya aprobados por el RIGI. Se trata de dos sectores con una capacidad de generar nuevos empleos mucho más acotada.



En minería, con una inversión total de US$ 27624 millones, los 13 proyectos ya aprobados en el RIGI prometen crear 73.608 puestos de trabajo. Equivale a 2,7 nuevos empleos por cada millón de dólares invertido.



Pero quizá el dato más inquitante es el referido al petróleo & gas. El salto exportador de 2026 y el potencial de crecimiento exponencial en las ventas al exterior hasta 2031, pone a Vaca Muerta en el centro de la escena macroeconómica nacional.

Con inversiones pautadas por US$ 46.158 millones, los 9 proyectos aprobados para petróleo & gas prevén crear 39.194 nuevos puestos formales.



Equivale a solo 0,85 nuevos puestos de trabajo por cada millón de dólares invertido en Vaca Muerta mediante el RIGI.

Derrame productivo

La discusión sobre el derrame que genera Vaca Muerta tuvo centralidad en los últimos meses. Gran parte de ese debate se juega en la capacidad de una inversión productiva para generar encadenamientos productivos.



La pregunta es: más allá del impacto en la zona de influencia directa de una actividad promovida por el RIGI ¿Qué porción de los insumos y partes necesarios para una inversión aprobada por el RIGI podría proveer la industria argentina?



El artículo 176 de la Ley Baes estableció una respuesta mínima a esa pregunta obligando al Vehículo de Proyecto Único (VPU) de los proyectos incluídos en el RIGI, a presentar un plan que incluya la contratación de proveedores locales por un mínimo del 20% de del monto de inversión destinado a bienes y obras.

El DNU 1366/2026 cambia la definición de «proveedor local» y beneficia a las empresas extranjeras como proveedoras de los proyectos RIGI.



La condición no fue pensada como una compuerta cerrada, ni como un mecanismo de protección contra importaciones. Por el contrario, la norma aclara que el requisito es válido “siempre y cuando exista oferta disponible en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.



Significa que si un proveedor local no iguala el precio o los estándares técnicos de un proveedor del exterior, al que el RIGI exime de aranceles, el VPU queda eximido de contratarlo. Ese requisito acaba de ser modificado de forma sutil pero sustancial esta semana, mediante el DNU 1366/2026.



Lo que cambia es la definición de “proveedor local”. Hasta la semana pasada la norma exigía que las firmas locales estuvieran radicadas en el país y que el 51% por ciento de su capital perteneciera a personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país.



La modificación elimina ese requisito en cuanto a la composición del capital o la residencia de los accionistas. Desde ahora, toda persona jurídica constituida y domiciliada en la República Argentina reviste la condicióna de “proveedor local”.

Implica que las mismas empresas extranjeras involucradas en los proyectos RIGI, podrían tener una filial o una subsidiaria domiciliada en Argentina para auto proveerse, sin importar el origen de los bienes o servicios.



Es decir, lo que se acaba de eliminar es el único resorte que el RIGI tenía para garantizar cierto arraigo nacional el en desarrollo de las inversiones que generan el salto exportador.

Dato 2/3 La porción de los insumos y bienes de capital que necesitan los proyectos aprobados en el RIGI, y podrían fabricarse en Argentina.



Al respecto, un tercer estudio titulado “Informe de importaciones RIGI” publicado por la Cámara de Industriales de Proyectos de Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC), estima que el 66,9% de los bienes de capital, equipamiento e insumos industriales importados en el marco del RIGI, corresponde a 62 posiciones arancelarias que la industria argentina está en condiciones técnicas de fabricar o abastecer. En castellano: dos terceras partes de lo que se importa en el marco de las inversiones incluídas en el RIGI, podría fabricarse en Argentina.



Los altos costos de la industria nacional y la alta carga impositiva, suelen ser los argumentos que se esgrimen a favor de la apertura y la importación. En un marco de caída del empleo y ante la certeza del salto exponencial de las exportaciones en el mediano plazo, vale el interrogante: ¿Qué impide extender el RIGI al entramado industrial local y generar un proceso virtuoso de crecimiento y derrame productivo?.