Crecimiento explosivo: más de la mitad de los argentinos ya tiene una cuenta de inversión

Por Lucía Narbaits (PIN Capital)



La primera semana de octubre se celebró la Semana Mundial del Inversor, una iniciativa global que busca promover la educación financiera y el acceso al mercado de capitales. buena ocasión para mirar los números del perfil inversor en Argentina.



Un informe presentado por BYMA, revela que al 31 de mayo de 2026, más de 12,3 millones de personas tienen una cuenta comitente abierta en Caja de Valores, equivalente al 55% de la población económicamente activa (PEA) y al 30% de la población total. En ese universo se contabilizan las cuentas abiertas en billeteras como Mercado Pago.



No todas las cuentas son de inversores activos en el sentido tradicional, pero el dato refleja que el acceso al mercado se democratizó y que la barrera de entrada bajó significativamente. En otras palabras, 1 de cada 2 argentinos en edad y condición de trabajar ya tiene una cuenta para invertir. El total de cuentas abiertas alcanza los 24,6 millones, con un crecimiento interanual del 35%.

El 55% de la PEA ya tiene su cuenta comitente, en los últimos dos años se incorporaron 14 millones de cuentas, y en 2026 hubo un récord diario de operaciones.



Para el año 2018 este fenómeno de masificación no existía. Desde ese momento se incorporaron más de 24 millones de cuentas. El mayor salto ocurrió en 2024, con más de 7 millones de nuevas cuentas, seguido por 6,7 millones en 2025. El crecimiento es una tendencia sostenida.



Pero el dato más interesante no es la cantidad de cuentas abiertas sino cuántas están activas. El promedio mensual de cuentas que efectivamente operaron fue de 1,1 millón, es decir que solo 1 de cada 21 personas de la PEA invirtió todos los meses. El promedio diario de operaciones superó las 836.000, 30 veces más que en 2018. En 2026 se registró además un récord de 1.628.916 operaciones en una sola jornada.



Uno de los cambios estructurales más relevantes es la federalización del mercado. En 2023, el 41% de las cuentas correspondía al interior del país. Hoy ese porcentaje llegó al 47%, impulsado por Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

En el ranking de provincias con mayor porcentaje de inversores sobre su PEA, CABA encabeza la lista seguida por Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Fe y Catamarca. El mercado ya no es patrimonio exclusivo de la capital.



En cuanto a los instrumentos preferidos, los CEDEARs se consolidaron como una de las opciones más elegidas. Más de 878.000 cuentas operaron este instrumento durante el último año y ya son más de un millón los inversores que mantienen posiciones. El interés se concentra en empresas tecnológicas, que acaparan 4 de cada 10 operaciones.