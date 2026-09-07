Un empresario cercano a Milei citó a Perón para respaldar su inversión en una empresa británica en las Islas Malvinas

El empresario Eduardo Elsztain, presidente y CEO de las firmas IRSA y Cresud, justificó de manera pública su participación accionaria en la Falkland Islands Company (FIC), una de las compañías más relevantes de las Islas Malvinas. En medio de diversas controversias, el desarrollador inmobiliario salió a respaldar su inversión y aseveró que su involucramiento económico en el territorio favorece de forma directa la postura argentina en el histórico reclamo de soberanía, motivo por el cual sostiene una porción cercana al 2% en la firma.

La defensa del empresario se conoció a través de un escrito publicado este domingo en la red social LinkedIn. Este descargo público se produjo apenas tres días después de que el presidente de la Nación, Javier Milei, anunciara por cadena nacional un endurecimiento de las sanciones contra las empresas petroleras con operaciones en las islas.

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Para fundamentar su accionar, el empresario relató que su abuelo Isaac le aseguraba que una participación económica activa de Argentina en la vida de las islas durante todo el siglo XX probablemente habría evitado la guerra. Además, recordó que el expresidente Juan Domingo Perón intentó adquirir la FIC en más de una ocasión y que el empresario metalúrgico César Cao Saravia realizó un intento similar en 1977, acciones en total sintonía con la política exterior nacional de aquellos años.

«Desde 2005/06 fui comprando acciones de la Falkland Islands Company (FIC), una compañía de enorme relevancia estratégica y económica en las Islas Malvinas que tiene a cargo temas inmobiliarios, agropecuarios, hoteleros, entre otros. En el 2017 se abrió una oportunidad mayor, cuando los propios empleados de FIC hicieron una oferta para comprarla. La bolsa de Inglaterra es la cuna del liberalismo económico y, si una empresa recibe una oferta pública de compra, otra empresa puede ofertar más para quedarse con la compañía en cuestión. Pensé que esa era nuestra oportunidad, así que oferté para quedarme con el control mayoritario de la empresa más importante de las Islas Malvinas», sentenció.

Sin embargo, indicó quela iniciativa fracasó, ya que las autoridades británicas bloquearon la operación y el paquete accionario mayoritario quedó en manos de Staunton Holdings Ltd.

En aquel momento, la entonces primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se pronunció explícitamente en contra de que una firma de origen argentino tomara el control de la compañía, parte de FIH Group. Ante esta barrera institucional, su empresa solo logró conservar la participación cercana al 2 por ciento adquirida previamente en el mercado financiero.

Asimismo, aclaró que salió a brindar explicaciones debido a las múltiples repercusiones en internet: «Nuevamente veo aparecer en redes sociales teorías conspirativas y antisemitas sobre mi persona, que distan tanto de la realidad concreta de los acontecimientos que a veces me parece hasta ridículo. Por lo general no hago intervenciones de este tipo, pero la causa Malvinas es tan importante para todos los argentinos, que me parece que no hay que quedarse callado».

«La causa Malvinas ha atravesado tanto mi vida privada como la del país. Pensar que podría haber aportado algo desde mi rol empresarial en este tema valió la pena, aunque haya fracasado. Si pudiera, no dudaría en volver a intentarlo -y quién dice, quizás vuelva a pasar«, concluyó.

El canciller Quirno salió a respaldar a Elsztain

El canciller argentino, Pablo Quirno, le brindó un claro respaldo oficial. A través de la plataforma X, el funcionario compartió un mensaje que repudiaba la tendencia de tildar a Elsztain de traidor y sumó su propio comentario para dejar clara su postura con la frase «todo lo contrario a traidor».

Fundada en 1851, la compañía FIC provee servicios de carácter esencial en el archipiélago, con operaciones en áreas de retail, mercado inmobiliario, sector agropecuario, hotelería y logística marítima.

A la fecha, la casa matriz FIH Group carece de actividades hidrocarburíferas y no participa del proyecto petrolero Sea Lion, el cual lideran la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Las acciones de FIH registran una caída del 33,3 por ciento en Londres en lo que va de 2026, mientras que las de IRSA caen cerca de un 8,9 por ciento en Wall Street en el mismo período.

Los cambios que impulsa el Gobierno de la Ley 26.659

La controversia sobre las operaciones corporativas en el Atlántico Sur coincide con el impulso de una reforma legal por parte del Poder Ejecutivo. La iniciativa anunciada el último jueves por Javier Milei busca ampliar las sanciones vigentes de la Ley 26.659, normativa promulgada en 2011 y reforzada en 2013. Esta legislación prohíbe operar o participar en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la debida autorización del Estado y alcanza a las firmas prestadoras de servicios.

El proyecto del mandatario pretende extender las sanciones a proveedores, accionistas y directores de las compañías involucradas. A su vez, la reforma extendería la prohibición de contratos hacia empresas privadas, más allá de la órbita del Estado, y ampliaría el alcance de la ley sobre otras actividades vinculadas con los recursos naturales, tales como la pesca, la logística y el transporte marítimo.

Actualmente, la legislación prevé inhabilitaciones de 5 a 20 años y penas de hasta 15 años de prisión, a la par de multas económicas y sanciones para las personas jurídicas.

El vínculo entre Milei y Elsztain

En la Patagonia, el empresario es reconocido por ser propietario del Hotel Llao Llao, en San Carlos de Bariloche, en donde impulsó el reconocido foro en donde reúne a empresarios y políticos del país una vez por año.

En abril de 2023, invitó a Javier Milei para que el entonces candidato a presidente presente sus propuestas ante la cúpula empresarial. Meses más tarde, le cedió el Hotel Libertador para que lo utilice como búnker electoral.

Incluso, una de las primeras polémicas de Milei como presidente fue que vivió allí sus primeros meses como jefe de Estado, en vez de la Quinta de Olivos, por lo que no hay registros oficiales de sus visitas durante ese periodo.

Por su parte, el medio La Nación indicó que a ambos también los une el interés por la religión judia y recordaron que ambos participaron de una visita al cementerio Montefiore, en Queens, en donde se encuentra la tumba del rabino Menachem Mendl Schneerson, conocido como el rebe de Lubavitch.