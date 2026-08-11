Investigan la muerte de un nene que fue atacado por un pitbull en Córdoba: «Me lo estaban comiendo», relató la madre

Un trágico episodio mantiene en vilo y en estado de alerta a la ciudad de Córdoba tras la muerte de Salvador, un niño de tres años que fue brutalmente atacado por el pitbull mestizo de un vecino este domingo 9 de agosto.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles José Baca y La Santa María, en la zona de barrio Villa La Lonja y barrio Suárez. A pesar de haber sido trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield producto de las graves lesiones en el rostro y el cuello, los médicos constataron su fallecimiento minutos después de su ingreso.

Claudia, la mamá de Salvador, describió ante el canal local El Doce TV el horror de los instantes previos y posteriores al ataque. El niño se encontraba en la vereda mientras su papá y su tío lavaban una camioneta. «Yo entré a cocinar, prendí la hornalla, salí y le pregunté al papá por el Salvi», relató la mujer.

Ante la respuesta de que el niño se había ido «para la vuelta», algo que solía hacer, Claudia fue a buscarlo. Al llegar al terreno aledaño, se encontró con la peor escena: «Me fijo y no estaba. Cuando lo vi, ya los perros me lo estaban comiendo. El dolor, lo que yo vi, es una cosa que no... es una tragedia. Es algo tremendo. Yo lo único que quiero es que esto no le vuelva a pasar a ningún otro niño más y quiero justicia por mi hijo, que esa persona vaya presa».

En la misma línea, Brenda, la abuela de la víctima, apuntó a la responsabilidad humana detrás del comportamiento del animal. «El perro actuó porque es perro, el dueño sí razona y piensa. El que tiene que pagar todo esto es el dueño», sostuvo, pidiendo mayor conciencia sobre la tenencia de este tipo de canes.

Un terreno sin cerco y una cadena de 10 metros

Con el correr de las horas, los testimonios de los habitantes del barrio Santa María dejaron al descubierto un escenario de negligencia extrema. Según remarcaron los vecinos de la zona a La Voz del Interior, el perro se encontraba en un patio baldío a pocos metros del lugar del ataque, donde le habían montado una cucha precaria con ladrillos de cemento.

En el mismo predio, que albergaba a otro perro más, residían dos personas en una construcción improvisada, quienes en un primer momento se dieron a la fuga y, según registraron medios locales, el día lunes sufrieron dos principios de incendio en el lugar.

Los vecinos detallaron que el predio carecía por completo de vallado o cerco perimetral. Claudia, una mujer de la zona que participó de las manifestaciones para reclamar justicia, explicó a que el pitbull estaba sujeto a una cadena de aproximadamente 10 metros de largo. «El perro estaba en la cucha y cuando lo vio al niño que andaba jugando, salió y con los metros de cadena que tiene llegó hasta la entrada«, detalló. Esta falta de tejido o tapial fue lo que permitió que el animal accediera directamente al pequeño en la vía pública.

Además de las falencias de seguridad, los vecinos denunciaron condiciones de maltrato. Aseguraron que los animales no recibían alimentación diaria ni agua de manera regular y que permanecían en un estado de abandono.

Según los testimonios recolectados, la dueña del predio habría justificado mantener a los canes en esas condiciones, atados en un terreno descuidado, como medida de seguridad ante los constantes robos sufridos por su esposo.

La investigación judicial y el debate por la tenencia

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba informó que la Fiscalía de Instrucción N° 10 dispuso numerosas medidas investigativas, incluyendo la recepción de testimonios, informes técnicos de Policía Judicial y los resultados de la autopsia. En base a las pruebas recabadas, se resolvió imputar a un sujeto masculino mayor de edad por la supuesta comisión del delito de homicidio culposo. El acusado compareció ante la Fiscalía y ya designó a un abogado defensor.

Sin embargo, ante los antecedentes en la provincia, especialistas y vecinos plantean que el caso podría encuadrarse bajo figuras legales más severas, como el homicidio simple por dolo eventual, dado que los responsables omitieron medidas de seguridad básicas. A su vez, exigen la intervención efectiva del Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA).

La tragedia reavivó un debate urgente a nivel nacional sobre los controles para la tenencia responsable, en un contexto donde los ataques graves se repiten. A mediados de junio, en Esquina (Corrientes), una nena de cinco años debió ser derivada al Hospital Pediátrico provincial tras ser agredida en la calle; mientras que a principios de año, en Rosario, una niña de seis años sufrió severas heridas y tuvo que recibir múltiples suturas luego de que el pitbull de una amiga la atacara, obligando a los familiares a asfixiar temporalmente al animal para que la soltara.