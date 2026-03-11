La Argentina alcanzó un principio de acuerdo con dos fondos buitre que litigaban por pasivos en el el default de 2001

La jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York lleva también el juicio por YPF.

La Argentina logró un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund. Eran los ùltimos que mantenìan demandas activas contra el país por el default de 2001. La conciliación entre ambas partes fue informado a la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York, conocida también por llevar el juicio a YPF.

Ambos fondos mantenían reclamos judiciales y buscaban embargos sobre activos nacionales, indicó Infobae.

Acuerdo con dos fondos litigantes

El documento presentado por la firma de abogados que representa a los demandantes presentó un escrito ante el juzgado de Preska para informar que las partes “han alcanzado un acuerdo de principio para resolver esta acción, citó el medio de Buenos Aires.

“A la luz de este avance, las partes solicitan respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”, agregó.

Además, dice que las partes anunciarán oportunamente al tribunal sobre el “estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso”.

Con este acuerdo en el proceso, las partes solicitaron suspender el litigio en curso, incluyendo dejar en suspenso el pedido de Bainbridge del 17 de octubre de 2025 que reclamaba la entrega de la participación del país en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

«Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo. Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto”, sostuvo el abogado Dennis Hranitzky, representante de ambos fondos.

Bainbridge Fund era uno de los acreedores que no aceptaron la reestructuración de la deuda en default argentino en 2001.