Quiénes son los seis argentinos más ricos del mundo en 2026: el empresario que superó a Marcos Galperin

Paolo Rocca, en el ránking de los más ricos del mundo. Foto: Gentileza Forbes.

El ranking global 2026 del mutimillonarios elaborado por Forbes, incluyó a más de un argentino. Una de las novedades fue el cambio en la primera posición. El más rico del país es Paolo Rocca del grupo Techint, superando a Marcos Galperin de Mercado Libre.

Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini y Delfín Jorge Ezequiel Carballo son los otros nombres que encabezan el listado.

Paolo Rocca superó a Marcos Galperin entre los más ricos

El listado de argentinos más ricos elaborado por Forbes:

Paolo Rocca (puesto 528) – US$ 7.300 millones: Desde Forbes indicaron que el Grupo Techint factura más de US$ 22.000 millones anuales y emplea a unas 52.000 personas en todo el mundo. Paolo, que es el director ejecutivo, reside en Argentina; mientras que Gianfelice (también en el puesto 528) dirige la empresa de atención médica del grupo, Humanitas, desde Italia.

Marcos Galperin (puesto 542) – US$ 7.200 millones: vio descender su fortuna con respecto a la última edición que el año pasado era de US$ 8.000 millones.

Alejandro Bulgheroni (puesto 837) – US$ 5.100 millones: preside Pan American Energy Group, donde posee el 25% del paquete accionario, indicó la reconocida plataforma de negocios y finanzas.

Eduardo Eurnekian (puesto 891) – US$ 4.800 millones: dueño de Corporación América.

Eduardo Costantini (puesto 2858) – US$ 1.300 millones: Fundador de Consultatio y del MALBA.

Patrimonio de Paolo Rocca

Noticias Argentinas indicó que el patrimonio de Rocca está estrechamente ligado a las empresas del grupo, especialmente a Tenaris y Ternium, compañías clave en la producción de acero y tubos para la industria energética.

A través de estas firmas, Techint tiene presencia en más de 40 países y participa en proyectos vinculados a petróleo, gas, infraestructura y construcción, lo que convirtió a Rocca en una figura central del poder económico argentino.

Con Forbes y Noticias Argentinas