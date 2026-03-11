Quiénes son los seis argentinos más ricos del mundo en 2026: el empresario que superó a Marcos Galperin
El ranking global de Forbes reflejó un cambio en quien lidera entre los argentinos.
El ranking global 2026 del mutimillonarios elaborado por Forbes, incluyó a más de un argentino. Una de las novedades fue el cambio en la primera posición. El más rico del país es Paolo Rocca del grupo Techint, superando a Marcos Galperin de Mercado Libre.
Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini y Delfín Jorge Ezequiel Carballo son los otros nombres que encabezan el listado.
Paolo Rocca superó a Marcos Galperin entre los más ricos
El listado de argentinos más ricos elaborado por Forbes:
- Paolo Rocca (puesto 528) – US$ 7.300 millones: Desde Forbes indicaron que el Grupo Techint factura más de US$ 22.000 millones anuales y emplea a unas 52.000 personas en todo el mundo. Paolo, que es el director ejecutivo, reside en Argentina; mientras que Gianfelice (también en el puesto 528) dirige la empresa de atención médica del grupo, Humanitas, desde Italia.
- Marcos Galperin (puesto 542) – US$ 7.200 millones: vio descender su fortuna con respecto a la última edición que el año pasado era de US$ 8.000 millones.
- Alejandro Bulgheroni (puesto 837) – US$ 5.100 millones: preside Pan American Energy Group, donde posee el 25% del paquete accionario, indicó la reconocida plataforma de negocios y finanzas.
- Eduardo Eurnekian (puesto 891) – US$ 4.800 millones: dueño de Corporación América.
- Eduardo Costantini (puesto 2858) – US$ 1.300 millones: Fundador de Consultatio y del MALBA.
Patrimonio de Paolo Rocca
Noticias Argentinas indicó que el patrimonio de Rocca está estrechamente ligado a las empresas del grupo, especialmente a Tenaris y Ternium, compañías clave en la producción de acero y tubos para la industria energética.
A través de estas firmas, Techint tiene presencia en más de 40 países y participa en proyectos vinculados a petróleo, gas, infraestructura y construcción, lo que convirtió a Rocca en una figura central del poder económico argentino.
Con Forbes y Noticias Argentinas
