«Cumbre en Bangkok»: el FMI elogia el plan de Luis Caputo sin definiciones sobre la revisión de metas

En medio de la asamblea anual del organismo y tras el ajuste en las proyecciones de crecimiento, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, mantuvieron un encuentro clave en Bangkok. La reunión dejó un fuerte respaldo político al ajuste de las cuentas públicas, aunque el cierre técnico del acuerdo y la llegada de dólares frescos deberán esperar.

El encuentro sirvió para alinear posturas luego de que el Fondo recortara las previsiones macroeconómicas nacionales para este año, según Clarín. Sin embargo, la balanza diplomática se inclinó hacia el optimismo, con un marcado intercambio de guiños públicos que ambas partes se encargaron de visibilizar.

Excelente reunión con @KGeorgieva, @DanKatzIMF, @Kicker0024 y equipos. Recorrimos todos los temas, internos y externos. Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales. Los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión October 13, 2026

Elogios cruzados: qué dijeron Caputo y Georgieva

Tras finalizar el encuentro en la capital tailandesa, los protagonistas utilizaron la red social X (ex Twitter) para dejar en claro la sintonía sobre el manejo de las cuentas públicas:

La palabra de Caputo: «Recorrimos todos los temas, internos y externos. Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales».

«Recorrimos todos los temas, internos y externos. Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales». El respaldo de Georgieva: «Se valoran positivamente las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, basadas en la disciplina fiscal, mientras que muchos países luchan contra elevados déficits».

Más allá del buen clima y el aval internacional al ancla fiscal de Javier Milei, el objetivo de máxima de la comitiva argentina aún no está resuelto. El propio titular del Palacio de Hacienda confirmó que los equipos técnicos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión del programa.

De este cierre técnico depende la habilitación formal de un nuevo desembolso, un salvavidas de liquidez que resulta vital para engrosar las reservas del Banco Central y blindar la pax cambiaria en el tramo final del año.