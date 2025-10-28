Del boom a la calma: los mercados argentinos se enfrían y actúan con moderación tras la euforia post electoral

Después del boom post electoral, los mercados argentinos se enfrían: las acciones y los bonos operan con moderación

El triunfo de La Libertad Avanza (LLA) tuvo impacto directo en el mercado financiero, las acciones se dispararon al igual que los bonos y el riesgo país descendió notablemente. Sin embargo este martes la situación se calmó y los mercados argentinos enfriaron sus cifras.

Después del eufórico lunes post electoral que tuvo ganancias históricas en el mercado argentino, las acciones y los bonos volvieron a operar con moderación y cifras dispares.

Según el relevamiento que hizo el sitio Infobae, a las 11:20 el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 0,6% en pesos y se ubicó en torno a los 2.500.000 puntos.

En tanto, los bonos en dólares –Bonares y Globales– operaron con movimientos mixtos, mientras el riesgo país se mantuvo cerca de los 700 puntos básicos. El lunes después de las elecciones alcanzó los 680 puntos.

Entre tanto, los ADR y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registran variaciones dispares.

Con información de Infobae

Los dólares financieros al alza este martes 28 de octubre

La tendencia alcista también se replica en los dólares implícitos en los activos bursátiles con operatoria en el exterior.

El «contado con liquidación» (CCL) mediante bonos se pacta a $1.484, mostrando una suba del 2,1%. Por su parte, el dólar MEP alcanza los $1.474, con un incremento del 2,4%. Estos movimientos representan alzas que oscilan entre los 30 y 35 pesos en comparación con el día anterior.