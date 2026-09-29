¿Sube o baja la inflación? Cuándo se conoce el dato de septiembre 2026 y qué esperan las consultoras

Luego de que la inflación de agosto se ubicara en 1,7% -la cifra más baja en 14 meses-, las consultoras privadas anticipan una leve aceleración para septiembre, proyectando un IPC de entre 1,8% y 2%. Este escenario contrapone la expectativa del Gobierno, que buscaba sostener la tendencia descendente.

Entre los factores que impulsan esta suba se destacan los incrementos en alimentos clave y el reciente ajuste en los combustibles. A esto se suma la presión mensual de las tarifas de servicios públicos, que tanto en lo que va de 2026 como en la medición interanual avanzaron por encima del nivel general de precios.

IPC de julio 2026: la fecha clave para conocer la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto, el informe técnico sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de 2026 -que refleja el promedio de los hogares de todo el país- se publicará el próximo martes 13 de octubre.

Respecto de las mediciones provinciales, tanto la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén como su par de Río Negro darán a conocer sus reportes el mismo día.

El primer dato regional en salir a la luz será el de Río Negro, que suele difundirse al mediodía (12:00). En tanto, la cifra de Neuquén se revelará hacia las 16:00, de manera simultánea con la publicación del informe nacional.

Inflación: las proyecciones de las consultoras privadas

Según las estimaciones de C&T Asesores, la inflación de septiembre se ubicaría por encima del 1,7%, impulsada principalmente por el encarecimiento de verduras y carnes. Al respecto, María Castiglioni, integrante de la firma, detalló: «Estos dos ítems mostraron la mayor variación respecto de agosto y explicarán el dato del mes, especialmente por su impacto en la segunda y tercera semana».

En tanto, la Fundación Libertad y Progreso prevé que el IPC se sitúe en el 2%. De acuerdo con su último relevamiento, esta dinámica estaría traccionada por alimentos y bebidas, rubro que acumuló una suba mensual del 2,8%.

En esa misma línea, Analytica detectó un alza del 0,8% en alimentos y bebidas durante la cuarta semana, situando el promedio de las últimas cuatro semanas en 2,8%. Claudio Caprarulo, analista de la consultora -que proyecta el índice general en torno al 2%-, explicó: «Nuestro monitoreo reflejó una aceleración. Las subas continuaron lideradas por frutas y verduras, aunque bebidas y lácteos también superaron el 2%».

Con cifras levemente más moderadas, LCG registró una suba del 1,7% en alimentos y bebidas para la última semana, promediando un 2,7% mensual en el rubro, por lo que proyecta la inflación general en 1,8%.

El comportamiento de este segmento resulta determinante debido a su ponderación en la canasta del Indec, donde representa el 23,5% del total. Por este peso relativo, cualquier aceleración en la categoría repercute de manera directa en el nivel general.

A este escenario se suma la presión ejercida por los combustibles. La semana pasada, Shell, Axion y Puma aplicaron incrementos de entre el 2% y el 5% según la región y el producto. En simultáneo, YPF -que concentra el 55% del mercado- resolvió ajustar sus tarifas un 1% en naftas y gasoil tras un breve congelamiento.

Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, estimó el IPC en 1,9%. «Aunque la suba de combustibles se dio hacia el cierre del mes, añade incertidumbre sobre si el índice alcanzará el 2% y deja un arrastre elevado para octubre», concluyó.