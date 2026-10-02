Europa mira a Mendoza como proveedor clave de energía y minerales críticos

El gobernador Alfredo Cornejo expuso en París y presentó las oportunidades de inversión de Mendoza en el mercado energético y minero internacional. Foto gentileza.

Durante la Argentina Week que se realiza en París, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, destacó el marcado interés que demuestran los mercados europeos en asegurar proveedores confiables de energía y minerales críticos, y presentó el potencial estratégico con el que cuenta su provincia en materia de hidrocarburos, cobre y potasio.

Tras disertar ante la Agencia Internacional de Energía en la capital francesa, Cornejo señaló que existe una clara demanda de Europa por diversificar sus fuentes de abastecimiento, un escenario en el cual la Argentina comienza a posicionarse como un socio confiable.

En ese marco, el mandatario provincial detalló que Mendoza busca potenciar su inserción energética a través del desarrollo de la lengua norte de Vaca Muerta, recordando que aproximadamente el 30% de esa formación no convencional se encuentra en territorio mendocino.

Como parte de esa estrategia exploratoria, indicó que durante el trimestre en curso se están perforando cinco pozos, tres a cargo de YPF y dos operados por TSB Quintana, con el propósito de recopilar información técnica certera que permita dimensionar las perspectivas de expansión en la zona sur provincial.

Asimismo, el gobernador resaltó los resultados positivos de la reconversión de áreas hidrocarburíferas convencionales que fueron transferidas a nuevos operadores privados, lo que le permitió a la provincia frenar la caída histórica en su producción tradicional.

Más allá de los hidrocarburos, Cornejo puso un fuerte énfasis en la minería y en los minerales estratégicos demandados por las potencias occidentales, señalando al cobre como uno de los grandes pilares de desarrollo futuro para la región.

En este sentido, hizo hincapié en el proyecto PSJ Cobre Mendocino, situado en la localidad cordillerana de Uspallata, al que calificó como una iniciativa avanzada que ofrece ventajas logísticas comparativas muy superiores a otros megaemprendimientos del país debido a su cercanía vial.

Según precisó el mandatario, el yacimiento se encuentra emplazado a solo unos 15 kilómetros de una ruta provincial y a unos 30 kilómetros de la Ruta Nacional 7, corredor bioceánico clave que conecta de manera directa con los puertos de Chile.

En paralelo, el titular del Ejecutivo provincial mencionó el gran potencial que representa el potasio para la economía mendocina, destacando que una mina ya desarrollada se prepara para iniciar su fase de explotación definitiva tras la renegociación y reconversión del contrato original del fallido proyecto que había abandonado la empresa Vale.

Para consolidar todo este entramado exportador, Cornejo subrayó que tanto el Gobierno nacional como las administraciones provinciales deben trabajar mancomunadamente para ofrecer seguridad jurídica y previsibilidad a los inversores internacionales de mediano y largo plazo.

«La Argentina no tiene destino si no tiene inversión garantizada por muchos años y que no cambien las reglas de juego», afirmó, al tiempo que concluyó que la Nación debe aportar estabilidad macroeconómica y fiscal, mientras que los distritos subnacionales tienen la responsabilidad de garantizar permisos ágiles y rigurosos controles ambientales.