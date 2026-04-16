Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este jueves 16 de abril 2026

Dólar hoy: en el inicio de la jornada de este jueves 16 de abril 2026, las cotizaciones de la divisa operan bajo la atenta mirada de los inversores, en una rueda donde la oferta y la demanda privada dictan el ritmo de los tipos de cambio bursátiles.

Según los datos del Banco Central (BCRA), la estrategia de devaluación controlada persiste sin alteraciones, buscando dar previsibilidad a los contratos de comercio exterior mientras el dólar oficial sigue actuando como el ancla de expectativas inflacionarias para el sector productivo.

En la apertura de este jueves 16 de abril 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación:

$1.330 para la compra

$1.380 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras del Banco Nación y el promedio de los bancos este jueves 16 de abril 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1340 1390 Banco Nación 1330 1380 Banco ICBC 1335 1385 Banco BBVA 1340 1390 Banco Supervielle 1347 1397 Banco Ciudad de Bs As 1325 1385 Banco Patagonia 1340 1390 Banco Hipotecario 1345 1385 Banco Santander 1340 1390 Banco Credicoop 1340 1390 Banco Macro 1341 1390 Banco Piano 1340 1390 Banco BPN 1325 1395

Jueves 16 de abril 2026: cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación

El dólar oficial abre este jueves 16 de abril 2026 en las pantallas del Banco Nación a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta. Este ajuste marginal de un peso respecto a la jornada anterior refleja la continuidad del esquema de crawling peg.

Por su parte, el dólar tarjeta, que incluye las alícuotas impositivas por consumos en el exterior, se posiciona en:

$1794.

Este valor del dólar oficial minorista sigue marcando una brecha de costos considerable respecto a las opciones financieras, incentivando el uso de mecanismos electrónicos de pago.

Jueves 16 de abril 2026: tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero

En el ámbito de las operaciones de bolsa, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza en el arranque de hoy a:

$1.398.

Paralelamente, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.452.

La estabilidad relativa tanto del dólar MEP como del dólar CCL se apoya en el flujo de divisas que los exportadores liquidan a través del mercado de capitales, manteniendo la brecha cambiaria en niveles técnicos sostenibles.

Jueves 16 de abril 2026: el dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial

En el circuito informal de la City, el dólar blue inicia la rueda con una cotización de:

$1.385 para la compra.

$1.405 para la venta.

A pesar de este ligero avance, la distancia respecto al dólar oficial para la venta se mantiene estrecha, situándose apenas por encima del 0,5%. Esta convergencia entre el blue y el dólar oficial reduce los incentivos para las operaciones de arbitraje minorista y traslada el interés de los ahorristas hacia el dólar MEP por sus ventajas de formalidad y transparencia.