El dilema del segundo semestre: INDEC registró un consumo récord pero las ventas en los comercios siguen en baja

Los registros oficiales de las Cuentas Nacionales muestran una realidad que choca con la percepción diaria en los mostradores. El INDEC informó que el consumo privado alcanzó un máximo histórico durante el primer trimestre de 2026, apuntalado por un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 0,7% respecto al período anterior y del 2,3% en la comparación interanual.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la expansión económica ya acumula ocho trimestres consecutivos con signo positivo, con 12 de los 16 sectores de la actividad en alza. No obstante, el dato oficial contrasta con la realidad de los comercios minoristas y las grandes cadenas, donde los ingresos familiares no rinden de la misma manera.

La brecha entre el dato técnico y el mostrador

La explicación de este fenómeno radica en la metodología que utiliza el organismo estadístico. El consumo privado, dentro de la fórmula del PIB, mide el gasto total de los hogares y empresas en bienes y servicios, pero abarca un espectro mucho más amplio que la compra diaria de alimentos o indumentaria.

Mientras el Gobierno celebra los máximos de la serie desestacionalizada, los informes sectoriales del propio INDEC exponen la contracción en las góndolas:

Supermercados: las ventas reales registraron una caída interanual del 3,7% , aunque mostraron una leve recuperación mensual del 0,8%.

las ventas reales registraron una , aunque mostraron una leve recuperación mensual del 0,8%. Autoservicios mayoristas: las operaciones sufrieron una baja del 5,0% interanual y del 1,1% en la comparación con el mes previo.

las operaciones sufrieron una y del 1,1% en la comparación con el mes previo. Centros de compras: los shoppings se posicionaron en la vereda opuesta, con un incremento real del 12,6% interanual y un 3,4% mensual.

Los gastos fijos que inflan el indicador

El concepto técnico de consumo privado incluye componentes fijos regulados que la población suele asociar a costos de estructura y no a consumo discrecional. Las tarifas de servicios públicos, los contratos de la medicina prepaga, la educación privada y los servicios de comunicación forman parte de este agregado.

Debido a que muchos de estos rubros sufrieron actualizaciones de precios por encima de la inflación promedio durante el último año, el dinero destinado a cubrirlos aumentó de forma obligatoria. Para el sistema de Cuentas Nacionales, ese mayor desembolso computa como un incremento en el consumo privado, aunque en la práctica implique que las familias dispongan de menos margen para compras en el almacén o el supermercado.

El economista Fausto Spotorno señaló las limitaciones que tiene el indicador para reflejar la dinámica real de la calle. Explicó que en la Argentina no existe una medición directa de las cantidades que se consumen, sino que el consumo privado se calcula principalmente por residuo, determinando la diferencia entre lo que se gasta y lo que se produce en la economía.