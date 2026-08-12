Caputo deslizó su pronóstico sobre la inflación de julio 2026 y confirmó que analizan flexibilizar los créditos en dólares

A pocas horas de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publique la cifra oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el proceso de desinflación continuará profundizándose en el país, aunque estimó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio se ubicará en torno al 2%.

Durante una disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Caputo confirmó que el Gobierno evalúa flexibilizar el acceso a créditos en dólares para el sector empresarial y admitió que los niveles récord de morosidad bancaria ocupan un lugar central en la agenda del equipo económico. Esta situación crediticia, que golpea especialmente a las familias tras una fuerte pérdida del poder adquisitivo, encontró un freno estadístico en junio, aunque desde el oficialismo descartaron de plano cualquier tipo de salvataje estatal para los deudores.

Las expectativas para la inflación de julio y el antecedente porteño

En diálogo con la prensa, Caputo aseguró que las proyecciones para el IPC nacional, que se dará a conocer este jueves 13 a las 16, arrojan un resultado que «da entre 1,9% y 2,3%». El ministro expresó que la cifra «estará más o menos por ahí, seguramente», y destacó la comodidad del Gobierno con las políticas fiscal y monetaria vigentes. «Lo importante es que nosotros seguimos profundizando el proceso de desinflación», remarcó, añadiendo que el objetivo inevitable es converger hacia niveles de inflación internacional y que se debe mantener el rumbo establecido.

Las proyecciones del Palacio de Hacienda se encuentran plenamente alineadas con los sondeos de las principales consultoras privadas, que anticiparon un IPC estimado de entre el 1,9% y el 2,1% para julio. Entidades como Analytica proyectaron un 1,9%, EconViews un 2,0%, y tanto EcoGo como la Fundación Libertad y Progreso apuntaron a un 2,1%.

En la misma sintonía, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central, que recopiló datos de 33 consultoras y 12 instituciones financieras, arrojó un promedio del 2% para el séptimo mes del año.

El objetivo del Gobierno de Javier Milei es consolidar esta tendencia bajista luego de que en junio el índice marcara un 1,9%, siendo la primera vez que el indicador comenzaba con el número uno desde agosto de 2025. Cabe recordar que el techo inflacionario de este año se había registrado en marzo, alcanzando un 3,4%.

Sin embargo, la reciente medición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encendió luces de alerta de cara al anuncio nacional: el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) reportó una inflación del 2,9% para julio, rompiendo la tendencia de desaceleración que se observaba en el distrito desde el mes de abril.

El salto de 1,1 puntos porcentuales respecto a junio fue impulsado fundamentalmente por el rubro de Restaurantes y hoteles, que subió un 5,3% a raíz de la demanda turística de las vacaciones de invierno, sumado a los ajustes en vivienda, transporte y alimentos.

Créditos en dólares para empresas, la novedad que lanzó Caputo

En el plano estrictamente financiero, Caputo confirmó que la administración libertaria se encuentra trabajando en una flexibilización de los créditos en moneda extranjera. Esta medida surge como respuesta a la demanda directa de empresas, desarrolladores y constructores que buscan financiamiento en divisas para potenciar sus proyectos, precisó el funcionario.

No obstante, el ministro descartó de forma categórica habilitar este tipo de créditos para las personas físicas, argumentando que la decisión obedece a cuestiones macroprudenciales.

La iniciativa forma parte de la meta oficial de avanzar paulatinamente hacia un régimen de competencia de monedas. Según explicó Caputo, el objetivo primordial es incentivar a que la población introduzca sus ahorros al sistema bancario formal. «Lo que buscamos es que la gente saque los dólares del colchón. Para que eso pase, los bancos tienen que pagar una tasa razonable«, advirtió el funcionario. Además, subrayó que la baja remuneración actual por los depósitos en dólares es uno de los factores que fomenta el resguardo de billetes fuera del sistema local o la fuga de capitales hacia el exterior.

«Hoy a los argentinos les cuesta un montón de plata tener los dólares debajo del colchón», enfatizó el titular de la cartera económica. En contrapartida, señaló que existe un amplio sector productivo que estaría «contentísimo» de poder tomar ese financiamiento, por lo que el Gobierno buscará equilibrar esa dinámica para canalizar el ahorro hacia la inversión.

Qué dijo Caputo sobre la morosidad bancaria

Otro de los ejes centrales de la disertación del ministro fue la alarmante situación de la mora bancaria, que tras 19 meses de incrementos ininterrumpidos alcanzó niveles récord en más de dos décadas. «Es un tema que nos preocupa y que lo seguimos muy de cerca con los bancos», reconoció Caputo, revelando que el viernes pasado mantuvo un almuerzo de trabajo con las entidades bancarias y que posteriormente se reunió con todo el equipo económico y autoridades del Banco Central para analizar los números en profundidad.

El ministro aseguró que los bancos confirmaron que la morosidad «definitivamente, a partir de ahora frenó y va a tender a bajar». Según los datos del Banco Central procesados por la consultora 1816, la irregularidad total del sector privado no financiero cayó levemente del 7,7% en mayo al 7,6% en junio. En el segmento específico de las familias, la mora cedió de manera marginal del 12,8% al 12,7%, un índice traccionado principalmente por el fuerte nivel de irregularidad en préstamos personales (15,9%) y en tarjetas de crédito (13,1%).

Caputo valoró como una noticia «muy buena» el hecho de que los bancos se encuentran ofreciendo refinanciaciones a tasas de entre el 20% y el 25% a tres años de plazo, sumado a las líneas de crédito accesibles ofrecidas desde el Banco Nación para que los usuarios puedan cancelar pasivos.

Asimismo, aclaró que la normalización de las estadísticas será progresiva, ya que una persona requiere pagar de forma regular durante tres meses consecutivos para dejar de figurar como deudor moroso en los registros informativos del Banco Central.

Sin embargo, especialistas e informes privados advierten que este freno en la racha alcista de la mora no obedece a una recuperación milagrosa en la capacidad de pago de los hogares argentinos. La meseta estadística se explica fundamentalmente por una profunda depuración ejecutada por el sistema financiero: frente al riesgo, los bancos endurecieron drásticamente sus filtros y dejaron a unos 6 millones de personas excluidas de acceder a nuevos préstamos por registrar atrasos previos.

Los datos de contexto reflejan que los trabajadores formales destinan hoy el 24,1% de su salario mensual exclusivamente al pago de deudas, casi el triple de lo que requerían a mediados de 2024, en un escenario atravesado por una caída salarial real del 9,2% y fuertes subas de tarifas en los servicios básicos.

Frente a este complejo panorama socioeconómico, el Gobierno se mantuvo inquebrantable en su postura de no intervenir en el mercado crediticio. El presidente Javier Milei celebró el estancamiento de la mora en sus redes sociales, pero descartó de manera categórica y contundente un salvataje estatal. «Obviamente que quien se endeuda es responsable de esa decisión. ¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?«, declaró el mandatario en una entrevista televisiva, calificando el sobreendeudamiento masivo como un «problema entre privados» donde el Estado no debe inmiscuirse tocando el bolsillo de terceros.

El ministro Caputo respaldó plenamente esta visión y recordó que, en su momento, le había advertido de forma directa a las entidades financieras sobre las graves consecuencias de otorgar préstamos masivos en un escenario de pérdida de poder adquisitivo.

«Nosotros en su momento le dijimos a más de un banco: ‘Escuchame, si estás prestando plata al 10% mensual y los sueldos crecen al 2%, lo más probable es que esta gente no te pague’«, recordó el titular de Hacienda. «Cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones», concluyó el ministro, apostando a que el ordenamiento macroeconómico y la baja del riesgo país terminarán abaratando las tasas de forma natural sin requerir de ningún costo fiscal por parte del Estado.