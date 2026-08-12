El riesgo país alcanzó los 474 puntos, el nivel más alto desde junio

El riesgo país argentino volvió a escalar este miércoles y superó los 470 puntos, al alcanzar su nivel más alto en los últimos dos meses. En paralelo, las acciones argentinas operaron en baja tanto en Wall Street como en el mercado local, mientras los bonos soberanos mostraron un comportamiento dispar.

Según los datos de JP Morgan, el indicador avanzó ocho unidades y cerró en 474 puntos, con una suba del 1,7%. Se trata de su valor más elevado desde el 10 de junio, cuando había alcanzado los 503 puntos.

El riesgo país había descendido hasta los 402 puntos luego de la mejora de la calificación soberana de la Argentina en julio, pero volvió a acelerarse durante agosto. En lo que va del mes, acumuló un incremento de 44 puntos, equivalente al 10,2%.

La evolución del indicador coincidió con la disertación del ministro de Economía, Luis Caputo, en la Bolsa de Córdoba. Durante su exposición, el funcionario destacó la importancia de continuar reduciendo el riesgo país y sostuvo que su descenso beneficia tanto a las provincias como a las empresas.

“Bajar el riesgo país le sirve a las provincias, le sirve a las empresas”, afirmó Caputo, y mencionó como ejemplo a Neuquén, que logró acceder a financiamiento por primera vez sin utilizar regalías como garantía y bajo buenas condiciones.

Cómo operaron los bonos argentinos

El movimiento del riesgo país estuvo relacionado con el desempeño de los bonos soberanos. Los títulos bajo ley local registraron bajas de hasta 0,7%, como ocurrió con el AL41D, mientras que el AL30D avanzó 0,1%.

Entre los bonos Globales, el GD46D subió 0,7%, mientras que el GD35D retrocedió 0,6%.

Las acciones argentinas cayeron en Wall Street

Los ADRs de empresas argentinas operaron mayormente en terreno negativo en la Bolsa de Nueva York, en una jornada en la que los principales índices estadounidenses reaccionaron al alza tras conocerse el dato de inflación de Estados Unidos.

Entre las principales bajas se ubicaron Mercado Libre (-4,4%), BBVA (-3,2%) y Globant (-2,1%). En sentido contrario, Cresud avanzó 1,1%.

En el mercado local, el Merval cayó 0,4% y cerró en 3.009.022,80 unidades, equivalentes a US$1.881,62 al ajustar por el dólar contado con liquidación, que registró una suba de 0,3%.

Entre las acciones que terminaron con mayores avances se destacaron Metrogas (+4%), Cresud (+2,4%) y Transener (+1,3%). Por el contrario, BBVA perdió 2,7% y Ternium retrocedió 2,2%.

A cuánto cerraron los dólares

En el mercado cambiario, el dólar minorista se mantuvo sin cambios en las pizarras del Banco Nación y cerró a $1.515.

El dólar MEP avanzó 0,3% y terminó en $1.526,90, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.592,13, con una suba del 0,87% respecto de su valor de apertura.