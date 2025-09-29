Dólar en Argentina: cotizaciones actualizadas al inicio del lunes 29 de septiembre 2025

El dólar inicia su actividad este lunes 29 de septiembre 2025 con una alta expectativa en el mercado cambiario, a pocos días del cierre de mes. En esta nota, te mostramos la cotización oficial del dólar, el valor del dólar blue, el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) y la referencia del Contado con Liquidación (CCL), los cuatro tipos de cambio clave en Argentina.

Las cotizaciones del dólar de este lunes 29 de septiembre 2025 abren en:

Dólar Blue: $1.440 para la venta.

$1.440 para la venta. Dólar Oficial: $1.350 en Banco Nación .

$1.350 en . Dólar MEP: $1.431,44

$1.431,44 Dólar CCL: $1.470,23

Conocé acá las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros, en la apertura de la jornada cambiaria de este lunes 29 de septiembre 2025, a continuación.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: cotizaciones lunes 29 de septiembre 2025

El dólar oficial en Banco Nación inicia su actividad en $1.300 para la compra y en $1.350 para la venta. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar este lunes 29 de septiembre 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1320 1360 Banco Nación 1300 1350 Banco ICBC 1310 1370 Banco BBVA 1315 1370 Banco Supervielle 1311 1361 Banco Ciudad de Bs As 1305 1365 Banco Patagonia 1320 1370 Banco Santander 1320 1370 Banco Galicia Más 1320 1370 Banco Credicoop 1300 1350 Banco Macro 1320 1370 Banco Piano 1305 1375 Banco BPN 1280 1350

En tanto, en el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar se activa en $1.280 para la compra y en $1.350 para la venta este lunes 29 de septiembre 2025.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: cotizaciones lunes 29 de septiembre 2025

El dólar blue cotiza al inicio de este lunes 29 de septiembre 2025 en:

Para la compra: $1.420

Para la venta: $1.440

Por su parte, los dólares financieros operan este lunes 29 de septiembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.431,44

Dólar CCL:

Apertura: $1.470,23

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿a cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.755 en septiembre 2025

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en septiembre 2025?

Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo:

Para la compra en efectivo , rige un límite mensual de US$100 .

, rige un . Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo alrededor de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.