Javier Milei difundió un viejo audio atribuido a Cristina Kirchner y volvió a tensar el escenario político: «Perversión»

El presidente Javier Milei reavivó un viejo audio en sus redes sociales y puso en el ojo de las críticas contra Cristina Kirchner. El material que compartió este miércoles incluye una escucha atribuida a la expresidenta que se filtró durante su presidencia.

En el mismo posteo, el mandatario agregó un mensaje en el que cuestionó los dichos de Cristina Kirchner y además de renovar las críticas contra el kirchnerismo, cargó contra el sistema previsional.

Javier Milei contra Cristina Kirchner

El audio que compartió Javier Milei corresponde a una conversación informal que Cristina Kirchner mantiene con el funcionario neuquino, Oscar Parrilli. En el mismo la exmandataria relata un intercambio vinculado a una visita a San Juan y menciona una advertencia sobre el pago de jubilaciones.

En un tramo de la grabación, se escucha a Cristina Kirchner decir: «“Y me dice: ‘La puta madre, tenías razón’. Yo no lo podía creer. Cuando, cuando digo ‘Andá a hablar con ese pelotudo, decile que cuando él sea presidente en el 2017, no va a poder pagar las jubilaciones de parte mía, ¿viste?«. Esta escucha se difundió a inicios del 2018 y en la conversación, según lo informado por el sitio Infobae, tanto Parrilli como Kirchner se referían a la situación del PJ luego de la derrota del kirchnerismo en las elecciones del 2015 donde la exmandataria afirmaba que nunca le había importado el partido.

El actual presidente, Javier Milei, reavivó el polémico audio y en su cuenta de la red social, escribió: «Perversión. Quebraron el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo mofándose de lo que le dejan al sucesor. Luego, desde la oposición impulsan medidas que llevan a la quiebra del Estado. Por suerte están de salida… Fin».

PERVERSIÓN.

Quebraron el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo mofándose de lo que le dejan al sucesor.

Luego, desde la oposición impulsan medidas que llevan a la quiebra del Estado.

Por suerte están de salida…

Fin. https://t.co/bOcUNqbrdC — Javier Milei (@JMilei) January 28, 2026

Con información de Infobae