Cotización del dólar hoy 12 de noviembre 2025: precios y claves del mercado cambiario
Dólar hoy, miércoles 12 de noviembre 2025: ¿a cuantó cotiza? Repasá acá la actividad del mercado cambiario en la tercera rueda de la semana. Cotizaciones nacionales, del mercado financiero y el precio en Neuquén.
Dólar hoy, miércoles 12 de noviembre 2025: conocé la cotización del dólar blue, el oficial, el MEP y el Contado con Liquidación (CCL). Seguí la situación en la City y las claves de la agenda económica que impactan en el mercado.
Dólar Oficial: abre este miércoles 12 de noviembre 2025 en
- $1.445 en Banco Nación.
Dólar Blue: inicia hoy en
- $1.425 para la venta.
Dólar en el Banco Provincia de Neuquén: comienza en
- $1.430 para la venta.
Dólares financieros.
- Los mercados financieros inician este miércoles 12 de noviembre 2025 con la mirada puesta en la brecha cambiaria. La reacción de los dólares financieros (MEP y CCL) en la tercera rueda de la segunda semana de noviembre 2025.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 12 de noviembre 2025
Cotizaciones hoy del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este miércoles 12 de noviembre 2025. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician hoy las operaciones del dólar.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1390
|1440
|Banco Nación
|1395
|1445
|Banco ICBC
|1385
|1445
|Banco BBVA
|1390
|1445
|Banco Supervielle
|1400
|1440
|Banco Ciudad de Bs As
|1390
|1450
|Banco Patagonia
|1400
|1460
|Banco Santander
|1400
|1440
|Banco Galicia Más
|1400
|1450
|Banco Credicoop
|1400
|1450
|Banco Macro
|1385
|1445
|Banco Piano
|1385
|1460
|Banco BPN
|1385
|1455
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 12 de noviembre 2025
Banco Provincia de Neuquén (BPN): este miércoles 12 de noviembre 2025 las cotizaciones inician en:
- $1.385 para la compra.
- $1.455 para la venta.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 12 de noviembre 2025
Miércoles 12 de noviembre 2025. El dólar inicia la jornada cotizando:
- Para la compra: $1.410
- Para la venta: $1.430
Los dólares financieros operan este miércoles 12 de noviembre 2025 en estos valores:
Dólar MEP:
- Apertura: $1.454,63
Dólar CCL:
- Apertura: $1.477,40
Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este miércoles 12 de noviembre 2025
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:
- $1.872 en noviembre 2025.
Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025
Dólar oficial en noviembre 2025:
- Piso de la banda: $932
- Techo de la banda: $1.501
Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.
Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.
Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025
Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.
Sin embargo:
- Para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100.
- Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.
