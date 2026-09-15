Dólar, inflación y PBI: las proyecciones del Presupuesto 2027 que miran con atención los mercados

El Gobierno nacional ingresa este martes 15 de septiembre a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, una pieza institucional determinante para el rumbo financiero y productivo de la gestión libertaria. A diferencia de las presentaciones anteriores, el texto entra bajo un riguroso hermetismo técnico, sin un acto de apertura encabezado por el presidente Javier Milei ni una exposición formal del ministro de Economía, Luis Caputo.

La estrategia de la Casa Rosada busca encapsular el debate legislativo para evitar ruidos en la plaza cambiaria y ordenar el tablero político. Mientras Karina Milei bajó una orden tajante a la tropa propia para frenar los ataques mediáticos a los gobernadores dialoguistas cuyos votos resultan indispensables, los inversores, las provincias y los organismos multilaterales concentran su atención en tres variables macroeconómicas clave: la inflación estimada, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y la cotización del dólar.

Inflación 2027: el riesgo del gasto previsional indexado

El primer parámetro bajo examen es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el Banco Central (BCRA), las consultoras estimaron una inflación promedio del 20,6% para 2027.

La cifra reactiva la desconfianza del mercado por lo ocurrido con la ley vigente. En septiembre de 2025, el Ejecutivo proyectó un avance de precios del 10% para 2026, pero el año cerrará cerca del 30%, acumulando un 21,3% solo en los primeros ocho meses.

El impacto fiscal de este desvío es directo: el sistema previsional, atado a la inflación pasada con dos meses de retraso, representa cerca del 45% del gasto público total. Al haber subestimado la inflación real, las erogaciones automáticas se dispararon, obligando a compensar las cuentas con fuertes recortes en partidas no indexadas, como las transferencias a las provincias, la obra pública y los salarios estatales.

PBI: la discrepancia entre las previsiones privadas y la meta del FMI

La segunda variable en disputa es la tasa de actividad económica. Mientras el consenso de analistas en el REM anticipa un crecimiento moderado del 2,9% para 2027, el programa vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fijó una pauta sensiblemente más alta, del 4% del PBI.

Para el Palacio de Hacienda, calibrar este número resulta crítico. En 2026, Caputo calculó un repunte del 5% que terminó sobredimensionando la recaudación tributaria esperada.

Con retrocesos sostenidos en sectores clave como la industria manufacturera y el comercio, la economía real cerrará el año con un alza en torno al 2,5% o inferior. Esto provocó una caída real en los ingresos impositivos y restó margen de maniobra al Tesoro para sostener el equilibrio financiero.

Dólar oficial y el récord en la ejecución presupuestaria

La pauta cambiaria completa la tríada de fuego. Los informes privados sitúan al dólar mayorista en torno a los $2.017 hacia diciembre de 2027.

El dato alimenta las dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario: entre enero y agosto de 2026, la divisa oficial subió apenas un 2,6% frente a una inflación superior al 21%, abriendo una brecha teórica del 31% respecto al valor actual de $1.536.

La subestimación nominal forzó además un ritmo de gasto acelerado. Informes de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) revelaron que al 31 de agosto la ejecución presupuestaria trepó al 67,4%, el registro más alto desde 2016 y doce puntos por encima de 2025.

Aunque el gasto público total cayó al 12% del PBI según mediciones del IARAF, la combinación de menor recaudación real y gastos indexados mayores amenaza el cumplimiento de la meta de superávit primario de $16,2 billones acordada con el organismo internacional.