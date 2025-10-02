Dólar jueves 2 de octubre 2025: precios oficiales y blue en un mercado activo

El dólar en Argentina arranca este jueves 2 de octubre 2025 con tensión: el mercado cambiario abre una jornada clave bajo la lupa de los inversores, con movimientos recientes que definen el pulso económico.

Conocé la cotización del dólar hoy. Seguí el precio del dólar blue, el dólar oficial (minorista y mayorista), y cómo operan los dólares financieros más relevantes: el dólar MEP y el Contado con Liquidación (CCL).

Las cotizaciones del dólar de este jueves 2 de octubre 2025 inician en:

Dólar Blue: $1.475 para la venta.

$1.475 para la venta. Dólar Oficial: $1.450 en Banco Nación .

$1.450 en . Dólar MEP: $1.523

$1.523 Dólar CCL: $1.573,08

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: cotizaciones jueves 2 de octubre 2025

Conocé acá las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la apertura de la jornada cambiaria de este jueves 2 de octubre 2025 a continuación. El dólar oficial en Banco Nación cotiza hoy en $1.400 para la compra y en $1.450 para la venta, en la apertura de la jornada.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así abren las operaciones del dólar hoy.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1405 1455 Banco Nación 1400 1450 Banco ICBC 1370 1455 Banco BBVA 1400 1455 Banco Supervielle 1406 1456 Banco Ciudad de Bs As 1400 1460 Banco Patagonia 1400 1450 Banco Santander 1400 1450 Banco Galicia Más 1410 1460 Banco Credicoop 1400 1450 Banco Macro 1410 1470 Banco Piano 1400 1465 Banco BPN 1390 1460

Banco Provincia de Neuquén (BPN) registra la apertura del dólar en estos valores: se ofrece en $1.390 para la compra y en $1.460 para la venta.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: cotizaciones jueves 2 de octubre 2025

El dólar blue inicia este jueves 2 de octubre 2025 en:

Para la compra: $1.455

Para la venta: $1.475

Por su parte, los dólares financieros operan este jueves 2 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.523

Dólar CCL:

Apertura: $1.573,08

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿a cuánto cotiza el dólar tarjeta en octubre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.885 en octubre 2025

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante octubre 2025?

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en octubre 2025?

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

