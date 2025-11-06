Dólar oficial: claves de este jueves 6 de noviembre 2025 y el detalle en cada banco

Dólar hoy: consultá el precio del dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL de este jueves 6 de noviembre 2025. Pese al feriado bancario de la jornada, los dólares financieros y el mercado paralelo (blue) operan con normalidad. Seguí en esta nota la cotización y todas las claves del mercado cambiario.

Dólar Oficial: inicia este jueves 6 de noviembre 2025 en

$1.475 en Banco Nación.

Dólar Blue: comienza hoy en

$1.435 para la venta.

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén: abre en

$1.485 para la venta.

Dólares financieros.

Los mercados financieros se activan este jueves 6 de noviembre 2025 con la mirada puesta en la brecha cambiaria, a pesar del feriado bancario. La reacción de los dólares financieros (MEP y CCL) en la cuarta rueda de noviembre 2025.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 6 de noviembre 2025

DÓLAR HOY: Cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este jueves 6 de noviembre 2025. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así arrancan hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1425 1475 Banco Nación 1425 1475 Banco ICBC 1410 1480 Banco BBVA 1420 1475 Banco Supervielle 1430 1470 Banco Ciudad de Bs As 1420 1480 Banco Patagonia 1420 1480 Banco Santander 1440 1480 Banco Galicia Más 1430 1480 Banco Credicoop 1420 1470 Banco Macro 1415 1475 Banco Piano 1415 1485 Banco BPN 1415 1485

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este jueves 6 de noviembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN). El dólar cotiza en el inicio de la jornada en:

$1.415 para la compra .

. $1.485 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 6 de noviembre 2025

Jueves 6 de noviembre 2025. El dólar blue inicia en:

Para la compra: $1.415

Para la venta: $1.435

Los dólares financieros operan este jueves 6 de noviembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.482,76

Dólar CCL:

Apertura: $1.503,22

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este jueves 6 de noviembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.917,50 en noviembre 2025.

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025

Dólar oficial en noviembre 2025:

Piso de la banda: $932

Techo de la banda: $1.501

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: