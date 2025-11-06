Se vende más pero se fabrica menos: la extraña dinámica de la industria automotriz en 2025

Los datos que surgen del sector automotriz para el mes de octubre, revelan una particularidad propia del escenario económico: se vende más pero se produce menos. En el décimo mes del año los patentamientos crecieron un 16,9% respecto al mismo mes de 2024, pero en el mismo mes la producción cayó un 9,9% interanual.

En efecto, el reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara-SIOMAA) señala que en octubre se patentaron 51.982 unidades en todo el territorio nacional. La cifra implica un incremento del 16,9% en relación a las 44.473 unidades patentadas en el mes de octubre de 2024, y una caída del 7,6% respecto a las 56.240 unidades patentadas en septiembre de 2025.

Con los números de octubre, los patentamientos acumulados en 2025 suman 552.484 unidades, lo que implica un crecimiento del 55,1% en las ventas de vehículos cero kilómetro en lo que va del año. La foto parece señalar que existe una rotunda reactivación de las ventas en relación al año 2024, atravesado por los efectos de la contracción posterior al ajuste.

La dinámica de las ventas también es sustancialmente mayor a la registrada durante el año 2023, en la previa al cambio de gobierno, lo que sugiere que hay una máxima que sigue estando vigente: la adquisición de un vehículo cero kilómetro sigue siendo un refugio de valor y un objetivo aspiracional.

La contracara surge de los datos de producción de la industria automotriz. Según el reporte de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), en el mes de octubre se ensamblaron en Argentina 47.204 unidades. La cifra implica una caída del 9,9% respecto a las 52.419 ensambladas en el mismo mes de 2024.

Asimismo y con los datos de producción del mes de octubre, resulta que en los primeros diez meses de 2025, se produjeron en Argentina 426.447 unidades, lo que implica un incremento del 2,8% en relación al mismo periodo de 2024.

No obstante, y a diferencia de la dinámica en las ventas, la producción de los primeros diez meses de 2025 es un 17,5% menor a la producción del mismo periodo de 2023. En otras palabras, el mercado automotriz argento arroja una foto nítida: se vende más pero se produce menos.

Para encontrar las razones detrás de la dinámica en el mercado automotriz, hay que buscar en dos de los pilares que dan fundamento al actual modelo económico: la apertura comercial y el atraso cambiario.

Al igual que la construcción, la industria automotriz suele ser uno de los termómetros del nivel de actividad económica. Es de los primeros sectores que reacciona ante una reactivación y de los primeros que muestra signos de agotamiento ante una recesión. Efectivamente, los datos del conglomerado automotriz no escapan al «stop» que atraviesa la actividad económica en general desde el mes de abril.

Sin embargo resalta la ambigüedad en relación a las ventas, que parecen revelar no solo una fuerte reactivación, sino una mejora en el poder de compra respecto al año 2024, donde uno de los datos salientes fue el golpe al poder adquisitivo del salario medio.

Para encontrar las razones de dicha dinámica en el mercado automotriz, hay que buscar en dos de los pilares que dan fundamento al actual modelo económico: la apertura comercial y el atraso cambiario. Nuevamente son las propias estadísticas de las concesionarias las que despejan todas las dudas.

El informe de Acara revela que el 63% de las unidades patentadas durante el mes de octubre son de origen importado, mientras que solo el 37% de las unidades cero kilómetro vendidas en el décimo mes del año fueron ensambladas fronteras adentro del país.

La dinámica de octubre no es un dato aislado, si no una tendencia que se profundiza mes a mes: cada vez se venden más unidades importadas en detrimento de la producción nacional. El relevamiento de Acara agrega que el principal origen de las unidades vendidas en Argentina es Brasil.

En efecto, en el registro de los patentamientos acumulados durante los primeros diez meses del año, el 49% corresponde a unidades ensambladas en Brasil y el 40% a unidades ensambladas en Argentina. Como contraste en los primeros diez meses de 2024, el 56% de las unidades patentadas era de origen argentino y solo el 36% de origen brasilero.

El conjunto de los datos del segmento automotriz, no deja lugar a dudas. Hoy es más sencillo que en épocas recientes comprar un vehículo importado, pero además es más barato. La velocidad a la que se mueve el tipo de cambio sigue siendo menor a la velocidad a la que se mueven los precios minoristas, y ello genera que las unidades importadas se abaraten en términos relativos en relación a las unidades nacionales.