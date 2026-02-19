¿Dólar en equilibrio? Claves sobre la cotización oficial y blue del jueves 19 de febrero 2026

Con una precisión quirúrgica, el dólar oficial cerró este jueves 19 de febrero 2026 una jornada de fuerte protagonismo del Banco Central, que estiró su racha compradora a 33 ruedas consecutivas. En las pizarras del Banco Nación (BNA), la divisa finalizó sin cambios a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, mientras que en el mercado mayorista la cotización se estacionó en los $1.400 exactos, un valor simbólico que confirma la vigencia del crawling peg.

Esta calma técnica, reforzada por una liquidación de exportadores que no cede, deja el terreno preparado para el cierre de semana, con la brecha cambiaria contenida y los ojos del mercado puestos en la acumulación de reservas internacionales que ya perforan nuevos techos anuales.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 19 de febrero 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este jueves 19 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo cierran hoy las operaciones.

BANCO APERTURA CIERRE Compra Venta Compra Venta Banco Galicia 1375 1425 1370 1420 Banco Nación 1370 1420 1370 1420 Banco ICBC 1365 1420 1365 1420 Banco BBVA 1375 1425 1365 1415 Banco Supervielle 1385 1425 1377 1417 Banco Ciudad de Bs As 1365 1425 1360 1420 Banco Patagonia 1380 1430 1370 1420 Banco Hipotecario 1370 1420 1370 1420 Banco Santander 1375 1425 1370 1420 Banco Credicoop 1370 1420 1375 1425 Banco Macro 1376 1429 1371 1420 Banco Piano 1375 1435 1370 1425 Banco BPN 1360 1430 1360 1430

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este jueves 19 de febrero 2026

Así cierra el dólar este jueves 19 de febrero 2026:

$1.360 para la compra .

. $1.430 para la venta.

¿Qué esperar para el cierre de semana?: las tres claves que marcarán al dólar este viernes 20 de febrero 2026

Tras la calma de este jueves 19 de febrero 2026, el mercado cambiario se prepara para un cierre de semana donde la atención estará puesta en la capacidad de resistencia del Banco Central. Con el dólar mayorista anclado en los $1.400, los analistas de la City anticipan un viernes de «sintonía fina» marcado por tres factores determinantes:

El «efecto viernes» y la liquidez: se espera que, como ocurre cada fin de semana, aumente la demanda de cobertura por parte de pequeños ahorristas, lo que podría tensionar levemente la cotización del dólar MEP, aunque dentro de los márgenes de la brecha actual. La racha del BCRA: el mercado observará si la autoridad monetaria logra completar la semana invicta. Una rueda número 34 de compras consolidaría la confianza, alejando cualquier rumor de aceleración en el crawling peg. Presión sobre el Dólar Tarjeta: con los consumos del exterior procesándose antes del corte mensual de muchas tarjetas, el valor de $1.846 seguirá siendo la referencia crítica para el turismo y los servicios digitales.

Este escenario sugiere que, de no mediar ruidos políticos externos, la semana concluirá bajo el signo de la «pax cambiaria», consolidando al dólar oficial como el ancla indiscutida del programa económico de cara a marzo 2026.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 19 de febrero 2026

Jueves 19 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA CIERRE Compra Venta Compra Venta Dólar blue 1415 1435 1415 1435

Dólar MEP y CCL: la estabilidad financiera se consolida tras el cierre de la rueda

Los tipos de cambio que operan en el mercado de capitales finalizaron la jornada de este jueves 19 de febrero 2026 sin grandes oscilaciones, reforzando la sensación de previsibilidad que domina la City.

El dólar MEP (o bolsa) cerró en torno a los:

$1.410.

Manteniéndose apenas por debajo del valor de venta minorista del Banco Nación. Esta «zona de paridad» reafirma al MEP como la vía más eficiente para la dolarización de carteras, eliminando la volatilidad que solía caracterizar a los cierres de semana.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) acompañó la tendencia con un cierre estable en los:

$1.445.

La brecha entre el CCL y el oficial mayorista —que hoy tocó los $1.400— se mantiene en niveles históricamente bajos, lo que los analistas interpretan como una señal de éxito en el control de la liquidez. Para el inversor, este escenario de brechas comprimidas reduce el costo de oportunidad y permite una transición tranquila hacia las últimas operaciones del mes.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este jueves 19 de febrero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: