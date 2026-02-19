Pese a las compras del BCRA de este jueves, las reservas cayeron y perforaron el piso de los US$ 45.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a cerrar la jornada con saldo a favor tras sus intervenciones en el mercado oficial. Sin embargo, este esfuerzo sostenido no alcanzó para evitar que las reservas brutas internacionales sufrieran un retroceso y perforaran el piso de los 45.000 millones de dólares, encendiendo algunas señales de alerta en el mercado.

Durante la última rueda, la autoridad monetaria logró adquirir US$ 76 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Con esta nueva intervención, el BCRA logró acumular 32 jornadas consecutivas con compras de divisas. En lo que va del año, la entidad ya sumó US$2.245 millones, de los cuales más de la mitad (unos 1.088 millones) corresponden a las operaciones concretadas durante febrero.

Pese a la racha positiva en las compras, las reservas brutas cayeron US$216 millones este jueves y cerraron en US$ 44.913 millones, tocando su nivel más bajo desde el 5 de febrero.

Según explicaron fuentes del BCRA a Ámbito Financiero, esta baja respondió principalmente a un pago a la CAF por unos US$30 millones y a variaciones negativas en las cotizaciones por alrededor de US$50 millones.

Cómo operó el dólar este jueves 19

En el mercado de cambios, la divisa norteamericana volvió a operar con un marcado sesgo bajista a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras operaciones de la rueda se observó una fuerte presión vendedora, lo que obligó al mercado a desplazarse gradualmente hacia niveles inferiores y convalidar precios cada vez más bajos.

De esta manera, el dólar mayorista extendió su corrección y finalizó la jornada en $1.389, mientras que el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central se ubicó apenas por encima de los $1.391 . El volumen total operado alcanzó los 389 millones de dólares, una cifra moderada y por debajo de la registrada en la jornada previa en la plaza porteña.

En el segmento financiero, los dólares mostraron leves retrocesos que acompañaron la tendencia oficial. El dólar MEP cerró en torno a los $1.410, mientras que el contado con liquidación (CCL) finalizó la rueda en $1.450.

La única cotización que fue a contramano y mostró un incremento fue el dólar blue, que aumentó 10 pesos y cerró en $1.440 para la venta en las cuevas de la city.

En tanto, en el mercado de futuros se operaron más de US$1.280 millones con contratos que ajustaron a la baja; el de fin de mes cerró en $1.408, marcando una caída diaria del 0,5% y una tasa nominal anual implícita cercana al 39%.