Cotizaciones del peso chileno y dólar hoy: guía para tu viaje a Chile en el primer lunes de febrero

En una jornada marcada por la estabilidad cambiaria del fin de semana, el peso chileno opera en la primera semana de febrero 2026 a $1,67 en las pizarras de referencia del Banco Nación (BNA), manteniendo el valor de la rueda previa.

En el mercado financiero, la paridad con la moneda trasandina refleja la fortaleza reciente del peso chileno en la región, que acumuló una apreciación cercana al 4,8% en el último período.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este lunes 2 de febrero 2026?

Lunes 2 de febrero 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,687por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente 166.573 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 2 de febrero de 2026?

Si planificás viajar a Chile este lunes 2 de febrero 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial lunes 2 de febrero 2026:

$1.418 para la compra

$1.475 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este lunes 2 de enero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, lunes 2 de febrero de 2026?

Cerca del final de febrero 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este lunes 2 de febrero 2026, según el último reporte: