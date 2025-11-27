Dólar hoy: precios oficiales y blue del 27 de noviembre 2025, guía para tus decisiones

DÓLAR HOY: seguí la cotización del blue, el oficial y los financieros este jueves 27 de noviembre 2025. Consultá los valores de compra y venta actualizados al instante y mirá cómo operan el MEP y CCL en la bolsa. Un análisis clave sobre la brecha cambiaria para decidir qué hacer con tus ahorros en esta jornada.

El dólar oficial arranca este jueves 27 de noviembre 2025 en:

$1.475 en Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue inicia hoy en:

$1.450 para la venta.

En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén comienza en:

$1.490 para la venta.

Dólares financieros.

Apertura del mercado: en el inicio de la rueda operativa, estos son los precios de referencia para el dólar MEP y el CCL hoy, jueves 27 de noviembre 2025. Un repaso por el comportamiento de la brecha cambiaria y las señales de la jornada para proyectar tus operaciones.

Seguí toda la información acá.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 27 de noviembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este jueves 27 de noviembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1425 1475 Banco Nación 1425 1475 Banco ICBC 1420 1480 Banco BBVA 1425 1475 Banco Supervielle 1435 1475 Banco Ciudad de Bs As 1420 1480 Banco Patagonia 1380 1430 Banco Hipotecario 1430 1470 Banco Santander 1430 1480 Banco Credicoop 1430 1480 Banco Macro 1420 1480 Banco Piano 1430 1495 Banco BPN 1420 1490

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este jueves 27 de noviembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este jueves 27 de noviembre 2025:

$1.420 para la compra .

. $1.490 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 27 de noviembre 2025

Jueves 27 de noviembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1430 1450

Los dólares financieros operan este jueves 27 de noviembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.489,02

Dólar CCL:

Apertura: $1.531,76

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este jueves 27 de noviembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.917,5 en noviembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025

Dólar oficial en noviembre 2025:

Piso de la banda: $932

Techo de la banda: $1.501

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: