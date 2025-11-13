Cómo es el contrapunto entre el gobierno de Javier Milei y el FMI por la acumulación de reservas

El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantienen un contrapunto sobre la acumulación de reservas, discusión que tiene impacto directo sobre el mercado cambiario y el precio de la divisa con su repercusión en los precios.

“Lo puedo agregar es que en nuestras discusiones con las autoridades, hemos enfatizado la necesidad de acelerar los esfuerzos de acumulación de reservas para ayudar a gestionar mejor la volatilidad y fortalecer aún más la confianza del mercado”, dijo la vocera del FMI, Julie Kozack.

La portavoz marcó la posición del organismo durante una conferencia de prensa que ofreció este jueves en Washington.

El mensaje surgió ante una consulta directa sobre la meta de acumulación de U$S 9.000 millones que el país se comprometió a cumplir a fin de este año.

“Lo que puedo decir es que sería prematuro de mi parte comentar si se cumplirá el objetivo en el futuro”, señaló Kozack.

Pero enseguida envió un mensaje directo: “La reciente mejora en las condiciones del mercado presenta una ventana de oportunidad para que las autoridades fortalezcan las políticas macroeconómicas, consoliden la estabilidad y aceleren la acumulación de reservas».

La insistencia del FMI en este tema explica en buena medida los esfuerzos que en las últimas horas desplegó el equipo económico para explicar por qué no saldrá a comprar dólares en el corto plazo.

El rally de declaraciones, encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, incluyó a funcionarios de su equipo y del Banco Central.

«Lo que nosotros queremos es comprar reservas inteligentemente y en la medida que la demanda de dinero va acompañando el proceso de crecimiento», dijo hoy Caputo al hablar ante industriales.

En su presentación en la 31° Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) que se realizó en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, Caputo insistió en que las obligaciones de deuda que debe afrontar el país se afrontarán desde lo financiero y no a partir de la compra de dólares.

Los analistas económicos tienen el foco puesto en esta situación porque si el Tesoro o el Banco Central salen a comprar, presionará sobre el precio de la divisa.

“Para nosotros es una prioridad acumular reservas, pero queremos acumularlas para retenerlas y hacer más fuerte el Banco Central y no para pagar deuda como lo estuvimos haciendo en los últimos 20 meses”, insistió el ministro.

El plan es que esa compra se realiza contra demanda de dinero genuina por crecimiento de la economía, lo cual no implicaría presiones inflacionarias.

Respecto de las metas con el FMI, señaló que “estaban puestas pensando que teníamos que pagar con reservas los vencimientos de los bonos de enero y ahora lo haremos con las herramientas disponibles”, que son los swaps o el préstamo que gestiona JP Morgan.

La pauta de acumulación de reservas será revisada en la auditoria de enero de 2026, cuando esté en juego un desembolso de unos U$S 1.000 millones.

En este escenario, enfatizó: “Nosotros vamos a acumular reservas y vamos a acumular más reservas, probablemente, de lo que cualquiera puede estar pensando».

Acerca del salvataje de Estados Unidos, el FMI destacó el programa y remarcó que resulta un complemento al acuerdo en curso.

Conforme con la inflación

Caputo se mostró satisfecho con el índice de inflación de octubre y aseguró que espera una mejora en el nivel de actividad en el cuarto trimestre del año.

“Para lo que fue el mes de octubre, el número de inflación prueba que el programa es sólido. En otro momento, con el ataque que tuvimos hubiésemos visto un guarismo de inflación más alto”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.

El INDEC informó este miércoles que el costo de vida de octubre fue de 2,3%, el más alto en seis meses.

Para Caputo esta variación es valorable porque el programa económico se vio atacado por las leyes que la oposición impulsó en el Congreso que derivó en una fuerte inestabilidad en el mercado cambiario que a su vez presionó sobre los precios.

El ministro destacó que luego de las elecciones se produjo un cambio de expectativas y enfatizó que espera una mejora en el nivel de actividad para el cuarto período del año.

Caputo insistió en que “hay un cambio macroeconómico profundo por decisión política. En anteriores casos el ajuste lo había hecho en forma desordenada el mercado por una crisis. Esta vez el orden no vino por accidente, como vino siempre”.