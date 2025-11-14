Dólar hoy: cotizaciones del oficial y blue este viernes 14 de noviembre 2025
DÓLAR HOY viernes 14 de noviembre 2025: ¿a cuánto cotiza? La actividad del mercado cambiario en la quinta y última ronda de la semana. Cotizaciones actualizadas nacionales, del mercado financiero y el precio en Neuquén.
Cotización dólar hoy, viernes 14 de noviembre 2025: precio del dólar blue, oficial, MEP y Contado con Liquidación (CCL). Seguí el mercado cambiario y conocé el valor de la divisa en todas sus versiones. En esta nota, encontrá además las claves de la agenda económica que definen el rumbo del dólar en la City.
Dólar Oficial: abre este viernes 14 de noviembre 2025 en
- $1.435 en Banco Nación.
Dólar Blue: inicia hoy en
- $1.435 para la venta.
Dólar en el Banco Provincia de Neuquén: comienza en
- $1.445 para la venta.
Dólares financieros.
- Este viernes 14 de noviembre 2025, seguí acá la apertura y la evolución de los mercados y el impacto en todos los tipos de cambio.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 14 de noviembre 2025
Cotizaciones hoy del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este viernes 14 de noviembre 2025. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician hoy las operaciones del dólar.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1380
|1430
|Banco Nación
|1385
|1435
|Banco ICBC
|1375
|1435
|Banco BBVA
|1385
|1435
|Banco Supervielle
|1388
|1428
|Banco Ciudad de Bs As
|1380
|1440
|Banco Patagonia
|1390
|1440
|Banco Santander
|1390
|1430
|Banco Galicia Más
|1385
|1435
|Banco Credicoop
|1385
|1435
|Banco Macro
|1375
|1435
|Banco Piano
|1380
|1450
|Banco BPN
|1375
|1445
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este viernes 14 de noviembre 2025
Banco Provincia de Neuquén (BPN). Así cotiza el dólar este viernes 14 de noviembre 2025:
- $1.375 para la compra.
- $1.445 para la venta.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 14 de noviembre 2025
Viernes 14 de noviembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1415
|1435
Los dólares financieros operan este viernes 14 de noviembre 2025 en estos valores:
Dólar MEP:
- Apertura: $1.456,17
Dólar CCL:
- Apertura: $1.480,94
Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este viernes 14 de noviembre 2025
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:
- $1.859 en noviembre 2025.
Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025
Dólar oficial en noviembre 2025:
- Piso de la banda: $932
- Techo de la banda: $1.501
Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.
Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.
Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025
Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.
Sin embargo:
- Para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100.
- Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.
