Dólar hoy: cotizaciones del oficial y blue este viernes 14 de noviembre 2025

Cotización dólar hoy, viernes 14 de noviembre 2025: precio del dólar blue, oficial, MEP y Contado con Liquidación (CCL). Seguí el mercado cambiario y conocé el valor de la divisa en todas sus versiones. En esta nota, encontrá además las claves de la agenda económica que definen el rumbo del dólar en la City.

Dólar Oficial: abre este viernes 14 de noviembre 2025 en

$1.435 en Banco Nación.

Dólar Blue: inicia hoy en

$1.435 para la venta.

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén: comienza en

$1.445 para la venta.

Dólares financieros.

Este viernes 14 de noviembre 2025, seguí acá la apertura y la evolución de los mercados y el impacto en todos los tipos de cambio.

Seguí toda la información acá.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 14 de noviembre 2025

Cotizaciones hoy del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este viernes 14 de noviembre 2025. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1380 1430 Banco Nación 1385 1435 Banco ICBC 1375 1435 Banco BBVA 1385 1435 Banco Supervielle 1388 1428 Banco Ciudad de Bs As 1380 1440 Banco Patagonia 1390 1440 Banco Santander 1390 1430 Banco Galicia Más 1385 1435 Banco Credicoop 1385 1435 Banco Macro 1375 1435 Banco Piano 1380 1450 Banco BPN 1375 1445

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este viernes 14 de noviembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN). Así cotiza el dólar este viernes 14 de noviembre 2025:

$1.375 para la compra .

. $1.445 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 14 de noviembre 2025

Viernes 14 de noviembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1415 1435

Los dólares financieros operan este viernes 14 de noviembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.456,17

Dólar CCL:

Apertura: $1.480,94

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este viernes 14 de noviembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.859 en noviembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025

Dólar oficial en noviembre 2025:

Piso de la banda: $932

Techo de la banda: $1.501

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: