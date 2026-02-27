Mercados en alerta: el Riesgo País escala en plena pulseada por la Reforma Laboral en el Senado

En una jornada marcada por la expectativa política y la volatilidad internacional, los activos argentinos muestran señales mixtas. Mientras el Senado de la Nación debate la sanción definitiva de la Reforma Laboral, un pilar fundamental para el programa económico de Javier Milei, los mercados financieros globales operan con cautela.

Esta tendencia negativa en Wall Street ha condicionado a los bonos soberanos locales, empujando al Riesgo País a su nivel más alto desde mediados de enero 2026, reflejando que la estabilidad institucional pesa tanto como los ratios financieros para los inversores.

Atención en los mercados: impacto de la Reforma Laboral y el balance de YPF

La mirada de los analistas está puesta en el Congreso. Una eventual aprobación de la flexibilidad laboral es interpretada por el mercado como una señal de competitividad y reducción de costos estructurales, especialmente para sectores estratégicos como la energía y el agro.

Sin embargo, este optimismo se cruza con datos contables complejos:

YPF bajo la lupa : tras presentar su balance del cuarto trimestre de 2025, la petrolera estatal registró pérdidas por USD 649 millones, acumulando un rojo de USD 799 millones en todo el año. Pese a esto, su ADR en Nueva York resiste con una leve suba del 0,3%.

: tras presentar su balance del cuarto trimestre de 2025, la petrolera estatal registró pérdidas por USD 649 millones, acumulando un rojo de USD 799 millones en todo el año. Pese a esto, su ADR en Nueva York resiste con una leve suba del 0,3%. Confianza inversora: para Ion Jáuregui, analista de ActivTrades, la inversión productiva aguarda por señales de estabilidad institucional que acompañen las reformas desregulatorias.

Financiamiento exitoso: el Tesoro rompe la barrera del 6%

En medio de esta turbulencia, el Tesoro Nacional logró una señal de confianza técnica al adjudicar USD 250 millones del nuevo Bonar 2027 (AO27). Lo destacable para los especialistas es la tasa de rendimiento: un 5,89%.

Lograr financiamiento por debajo del 6% en un contexto donde el Riesgo País supera los 500 puntos sugiere una mejora en las condiciones de crédito para el Estado, reduciendo la presión inmediata sobre las reservas del Banco Central para los pagos de deuda externa.

Dólar y reservas: el BCRA suma 37 ruedas de compras

A pesar de que el dólar mayorista mostró su cuarta suba consecutiva hasta los $1.415, el Banco Central mantiene una racha histórica de intervención. En 37 jornadas seguidas, la entidad monetaria ha logrado capturar USD 2.683 millones del mercado.

Esta acumulación de reservas es el principal «colchón» que ven las consultoras financieras, como Adcap, para proyectar una futura compresión de los spreads de los bonos, siempre y cuando la política de compras se consolide como estable hacia el cierre del primer semestre.