El Banco Central compró 85 millones de dólares y las reservas internacionales están en su nivel más alto desde 2023

El Banco Central compró este miércoles USD 85 millones y totaliza en sus arcas USD 46.905 millones, monto que constituye un nuevo récord desde septiembre de 2023.

En lo que va del año, vino acumulando un total de 2.640 millones de USD de adquisiciones,

Los dólares, precios yreservas

El MULC operó hoy un total de USD496 millones, por debajo del volumen promedio de las últimas cinco ruedas, que se ubicó en USD429 millones, y el BCRA se quedó con el 17% del total operado, algo por debajo de lo obtenido en las últimas cinco jornadas, cuando acumuló compras por US$471M, equivalentes al 22%.

El dólar mayorista rebotó tras venir en descenso y cerró en $1392, luego de haber estado el último día de enero en $1448.

En las últimas jornadas, la flotación cambiaria que se inició en enero lo hizo volver a subir debido a la actividad oficial en el MULC.

El 11 de febrero fue el día más prolífico en el acopio de reservas en el MULC que logró hacer el BCRA en el mes, con USD 214 millones.

En dos jornadas anteriores, había comprado 176 y el 20 reunió 167 millones.

Estuvo, así, 36 días consecutivos comprando divisas, tanto en el mercado cambiario como por fuera.

El oro y los dólares de Santa Fe

A la valorización contable de las reservas contribuyeron el alza del oro ante la debilidad del dólar estadounidense y las colocaciones de deuda de provincias, como el reciente ingreso de US$800 millones por parte de Santa Fe.

El objetivo que se planteó el Gobierno de Javier Milei es comprar USD 1.000 millones por mes, y del compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional ya se juntó el 20%.

Más allá de los papeles firmados, los analistas estiman que la Argentina requiere sumar hasta US$40.000 millones para enfrentar los vencimientos de deuda.

En lo inmediato, el Banco Central afrontará el lunes 2 de marzo el pago de US$1000 millones del Bopreal 2026, que requerirá de meter mano en las reservas debido a que el FMI aún no libera el desembolso de unos USD 1.000 millones.



Mientras se espera el resultado de la misión técnica del Ministerio de Economía que viajó a Washington para avanzar en la segunda revisión del programa entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la autoridad monetaria va sumando divisas que paga a USD 1.400.

Y tantea cómo recibiría el mercado el nuevo bono que colocará con pago mensual de intereses.

Noticias Argentinas