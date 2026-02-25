Luis Caputo consiguió financiamiento en pesos y dólares: fuerte respaldo del mercado

El frente financiero continúa siendo favorable para el gobierno nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, salió este miércoles al mercado local a buscar fondos para renovar vencimientos en pesos y en dólares y obtuvo los montos requeridos.

Luis Caputo consiguió el financiamiento que buscaba

La novedad de esta licitación fue la apertura del bono AO27, al que se accede con dólares y cuyo producido se destinará al pago de la obligación de julio. El máximo a emitir en esta ocasión fue de U$S 150 millones –de un programa de U$S 2.000 millones– y la Secretaría de Finanzas adjudicó el total. La tasa de corte fue de 5,9%, por debajo del nivel previsto por los analistas. El otro dato significativo fue el nivel de ofertas: 870 millones de dólares, o sea casi seis veces más de subastado, lo cual explica la baja tasa.

El capital del AO27 paga intereses todos los meses con tasa anual de 6% y el capital se cancelará en octubre de 2027. Mañana se realizará una nueva ronda por U$S 100 millones y los interesados deberán pagar U$S 94,1 por cada lámina de U$S 100 que quieran adquirir.

“En nuestra visión, esta operación se interpreta más como una herramienta para el anclaje de expectativas y la construcción de curvas de referencia y rendimientos, que como una búsqueda de financiamiento sustancial en el mercado local, al menos en esta primera instancia. El lanzamiento del Bonar 2027 es un paso más en la estrategia de normalización financiera del Tesoro”, señalaron analistas de Puente.

El economista Eric Ritondale consideró que, a la luz del resultado, el objetivo de tomar U$S 2.000 millones por esta vía es “plenamente alcanzable”.

En la licitación en pesos, ante ofertas por $ 8 billones, Finanzas tomó $ 6,74 billones para pagar vencimientos por $ 7,2 billones. Esto significa un “rollover” de 93%, que a fines prácticos implica que el Ministerio de Economía decidió liberar una pequeña porción de pesos al mercado.

“El Gobierno parece sentirse cómodo dejando algo de liquidez en el sistema —una inyección neta moderada— en un contexto de dinámicas cambiarias que vienen mejorando de forma sostenida, algo ya insinuado con intervenciones de mercado para dar liquidez y bajar las tasas cortas en las jornadas previas a la licitación”, explicó Ritondale.

Dólar en alza

En la plaza cambiaria, el dólar rebotó en todos los segmentos. La cotización en el Banco Nación cerró en $ 1.365 para la compra y $ 1.415 para la venta, con un alza de $ 15 con relación al martes. Un comportamiento similar mostró el billete mayorista, que subió $ 18,50 para quedar en $ 1.390 y $ 1.399, para ambas puntas.

Analistas vinculaban este salto a la decisión del Ministerio de Economía de no incluir instrumentos a tasa fija en la operación de este miércoles.

“La baja en las tasas en pesos, ante el repunte de las Lecaps por la decisión de no incluir instrumentos de tasas fijas en el menú de la licitación, revierte la dinámica descendente del dólar mayorista”, señaló el economista Gustavo Ber.

Añadió que, en su opinión, “los operadores interpretan esa señal como una decisión monetaria de reducir las tasas, a fin de aliviar el costo financiero de los agentes económicos, para ayudar a la baja de la inflación y el aumento de la actividad”.

Por su parte, los ahorristas minoristas accedieron a cotizaciones en ventanilla o homebanking de $ 1.380 y $ 1.410 para el billete americano. El “blue” en la city porteña se transó a $ 1.415 y $ 1.430, mientras que en Córdoba lo hizo a $ 1.440.

El MEP quedó en $ 1.422, mientras que el Contado con Liquidación lo hizo en $ 1.468.

La suba del dólar también se vincula a la menor oferta que se producirá a partir de las licitaciones quincenales que realizará el Ministerio de Economía.

“La divisa operó durante la jornada con un claro sesgo alcista, extendiendo la recomposición observada en la rueda previa. A lo largo del día se evidenció mayor demanda, con desplazamiento progresivo hacia niveles superiores y consolidación en el tramo final del MULC”, señaló el analista Nicolás Marino.

Por su parte, el Banco Central compró U$S 85 millones, con lo cual acumuló en febrero $ 1.473 millones. De esta forma sumó 36 ruedas consecutivas sumando divisas por un total de U$S 2641 millones. Las reservas brutas llegaron a U$S 46.905 millones.

Corresponsalía Buenos Aires